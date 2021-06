Abbiamo condensato in tre ”S”, ma potremmo aggiungerne delle altre, per caratterizzare la ricorrenza del 2 giugno 2021, il secondo in ”sicurezza” ( ecco l’altra ‘S’) di un Paese che non può e non deve lavorare con superficialità per uscire gradualmente dalla pandemia da virus a corona e creare le premesse per la ripresa, la crescita. I Soldi, quella lettera iniziale e ricorrente dell’alfabeto lo conferma, non sono tutto se non si è in grado di spenderli bene. Mettiamo le mani avanti viste le aspettative, occhi e mani, che hanno preceduto la nascita di un governo da ”tutti insieme incompatibilmente” ma con visioni e interessi diversi di investimento o di ripresa. Occhio al proprio particulare ”macchiavellico” e alla regia fiorentina che ha portato al cambio al vertice a Palazzo Chigi. Nessuna posizione preconcetta, ma guardiamo con obiettività l’evolversi delle cose. La pandemia ha messo in luce problemi, contraddizioni di vario tipo e indicato emergenze, insieme alla necessità di attivare alcune riforme per rilanciare Istituzioni, economia. Vedremo. Ma nel solco della Costituzione, che va difesa e osservata. I 75 del BelPaese sono fatti anche delle cose non fatte, volutamente ignorate, messe da parte per favorire – tra silenzi, assensi e dissensi- pagine buie segnate da loschi affari e da stragi. La giornata di sole in piazza Vittorio Veneto a Matera, con una cerimonia semplice e in sicurezza, è stata l’occasione per riflettere aldilà dei discorsi, delle riflessioni e della corona di alloro deposta al Monumento ai Caduti di tutti le guerre. Una giornata nel segno del tricolore, di quanto vorranno e potranno fare istituzioni e cittadini. Alcuni premiati in Prefettura per essersi distinti durante l’anno della pandemia e per spirito di altruismo. E poi la musica, con il concerto degli allievi del conservatorio ”E. R Duni”



LE ONORIFICENZE CONSEGNATE IN PREFETTURA

Diplomi di “Cavaliere” dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferiti dal Presidente della Repubblica, con decreto del 27 dicembre 2020, ai seguenti cittadini della nostra provincia:

1. Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri

Sig. Michele Orlando DE GIGLIO

Da circa 25 anni presta servizio, con disciplina e onore, nella Sezione della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Matera, alla quale dedica totale dedizione e di cui è sicuro ed apprezzato punto di riferimento.

Da gennaio 2018 è Responsabile dell’Aliquota Carabinieri della predetta Sezione.

2. Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato

Sig. Renato DILEO

In Polizia dal 1990, presta qualificato ed apprezzato servizio nella Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di Matera della Polizia Stradale.

Si è particolarmente distinto per generosità e senso civico in interventi di soccorso pubblico in occasione di varie emergenze di protezione civile che hanno colpito negli anni scorsi la nostra provincia.

3. Geom. Eleonora CURCI

La preparazione professionale, la determinazione e la dedizione dimostrate in servizio, le hanno consentito di raggiungere, celermente, posizioni di responsabilità nell’ambito dell’Ufficio di Matera dell’Agenzia del Demanio, presso la quale dirige l’unità organizzativa Servizi Territoriali Puglia e Basilicata.

4. Dott. Carlo ANNONA

Medico chirurgo, Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria di Matera, dal 2008 è in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

In prima linea fin dall’insorgere della pandemia, ha svolto le sue delicate funzioni, anche quale componente della Task Force della Regione Basilicata, con competenza ed assoluta dedizione, encomiabilmente e totalmente al servizio della nostra collettività.

5. Dott. Mariano Rosario RUGGIERI

Medico chirurgo, Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria di Matera, è professionista noto e stimato per i molteplici incarichi svolti sia ambito sanitario sia nella pubblica amministrazione, nonché quale consigliere comunale di Matera, e per la generosa attività nel campo del volontariato.

Da oltre 30 anni in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’A.S.M., ne ha assunto la responsabilità proprio all’inizio della pandemia da Covid-19.

Affronta tuttora le gravose responsabilità, come ha fatto dal febbraio 2020 anche nelle fasi più critiche, con competenza e dedizione straordinarie, oltre che con doti umane non comuni, ponendosi tra l’altro quale interlocutore attento e sempre presente per le Istituzioni, le strutture sanitarie e per l’intera collettività materana.

LE

Medaglie d’argento al valor civile, istituite della legge 2 gennaio 1958, n. 13, conferite, con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2021 a due cittadini particolarmente meritevoli di questa provincia:

Sig. Carlo GERONIMO e Sig. Domenico VIGGIANO, entrambi Assistenti Capo della Polizia di Stato.

I due appartenenti alla Polizia di Stato si sono resi protagonisti, in Pisticci, nel 2013, di un gesto di altissima generosità e altruismo, che non sbiadisce nonostante il tempo trascorso. Essi, infatti, mettendo a repentaglio la propria vita, non esitarono ad intervenire in un fabbricato dove per una fuga di gas si era verificata un’esplosione, riuscendo a trarre in salvo un abitante pochi istanti prima del cedimento del solaio.

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FESTA DELLA REPUBBLICA: GIOVANI CO-CREATORI DEL FUTURO

Guardo negli occhi i nostri ragazzi ed hanno lo sguardo della speranza, quella stessa speranza di 75 anni fa con la quale il popolo italiano ha scelto consapevolmente di far ripartire questa nazione nel segno della libertà e della democrazia. Nasceva così la Repubblica Italiana.

Oggi, questi ragazzi e tutti noi siamo chiamati ad un nuovo inizio per la nostra Italia, con ottimismo e fiducia.

La speranza che ha animato il “popolo sovrano”, quella speranza che anima il nostro agire e quello delle nuove generazioni si tramuta nella forza del fare. Ognuno pertanto è chiamato ad essere co-creatore del futuro di questa meravigliosa nazione lavorando con dedizione, vivendo la logica del dono e praticando lo stile della comunione fraterna. Elementi questi che hanno reso possibile fronteggiare il delicato momento che abbiamo attraversato.

Bisogna essere attenti, dedicare il tempo utile e necessario nell’ambito socio-economico e interpretare al meglio i ruoli istituzionali che occupiamo, lavorando in maniera sinergica e collaborativa, promuovendo altresì unità civile e morale.

I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per affrontare insieme questa sfida e per porre le basi per una stagione nuova. A breve, ospiteremo il G20, il summit dei capi di stato e di governo, una preziosa occasione per affrontare le grandi sfide globali partendo proprio da qui, dalla città dei sassi Matera, che rappresenta il cuore di questa Regione e l’Italia tutta, con uno sguardo rivolto verso l’Europa.Subito dopo saremo impegnati con i festeggiamenti di nostra Signora Madonna della Bruna, una madre capace di confortare i propri figli e sostenerli nel loro cammino.

Siamo così proiettati verso la rinascita sociale e la crescita economica, il nostro focus dev’essere centrato sui giovani puntando sulla famiglia, sulla scuola e sulle imprese.

La famiglia per coltivare i germogli di una nuova vita, come fulcro essenziale della nostra Repubblica.

La scuola per educare le giovani menti che governeranno questa Italia, non solo come agenzia educativa bensì come luogo fisico di aggregazione. Dove gli spazi e gli ambienti sono resi più ospitali, confortevoli e sicuri. Sto parlando dell’edilizia scolastica per la quale tanto abbiamo fatto, e tanto ancora abbiamo programmato di fare.

Le imprese come incubatori di nuove idee giovanili imprenditoriali, fucine di laboriosità e innovazione tecnologica in un mondo sempre più digitale. L’imprenditoria riveste un ruolo essenziale nella nostra economia, partendo dal bottegaio sotto casa fino al contadino agricoltore, passando dalla piccola e media impresa fino alle grandi realtà organizzative di cui l’Italia va fiera.

Questo nuovo cambio di paradigma per la ripartenza della nostra Italia repubblicana è reso possibile anche dal ruolo delle Istituzioni che rappresentano e incarnano lo Stato.

Uno Stato grato dei servigi, dei sacrifici e del lavoro svolto dal suo popolo, ne sono un chiaro esempio le onorificenze e i riconoscimenti a cittadini meritevoli concessi dal Capo dello Stato Matterella consegnati oggi, quale occasione migliore per festeggiare il compleanno della nostra Repubblica.

Lo spirito costituente della Repubblica rappresentò nel 1946 il principale motore della rinascita dell’Italia, quella stessa unità morale a cui siamo chiamati oggi come Istituzioni nella convinzione che soltanto insieme è possibile affrontare questa nuova sfida.

È alle Istituzioni, alle autorità civili, militari e religiose, ai volontari e alle associazioni, e a tutti i cittadini che desidero rinnovare un riconoscente apprezzamento per l’operato svolto in questi mesi con la fiducia nell’ottimo lavoro che svolgeranno da questo momento in poi.

La Repubblica Italiana che rappresentiamo per il loro encomiabile contributo è fiera dei propri “figli”.

Viva la Repubblica, Viva l’Italia!

Piero Marrese

Presidente della Provincia di Matera

Matera, 2 giugno 2021