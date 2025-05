75 anni fa la prima seduta del Senato della Repubblica Italiana

L’ 8 maggio1948 rappresenta una data storica per il nostro Paese, e in particolar modo per il Senato della Repubblica: quel giorno, infatti, prende finalmente vita il nuovo Parlamento disegnato dai Padri Costituenti e l’Aula di Palazzo Madama ospita la prima seduta del nuovo Senato repubblicano, il quale, a differenza del precedente Senato del Regno, è diretta espressione e rappresentanza della sovranità popolare, così come previsto dall’articolo 1, secondo comma, della nostra Costituzione. Ivanoe Bonomi è eletto Presidente del Senato con 198 voti. Al link che segue, una pagina web dedicata racconta la storia di quella storica seduta e tutte le iniziative promosse in occasione del 75° anniversario, nel 2023, del Senato della Repubblica https://www.senato.it/CESUS/75anni/

