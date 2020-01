“Un altro grande traguardo centrato dall’Amministrazione Comunale di Montalbano Jonico.” E’ quanto scrive con soddisfazione in un comunicato stampa il Sindaco Piero Marrese per annunciare che ““Il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi APQ BOAT (“Completamento e rafforzamento dei Pacchetti Integrati di Offerta Turistica”) per interventi volti alla tutela del patrimonio culturale, architettonico e urbanistico, ha stanziato un finanziamento di euro 212.538,32 per ristrutturare le mura urbiche di via Eraclea (la cosiddetta zona portici), che rappresentano l’ingresso al centro storico della città di Montalbano.”

Dopo il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni volto alla valorizzazione del centro storico, grazie a questo finanziamento sarà possibile recuperare una importante parte di Montalbano, con una serie di interventi strutturali che completeranno il lavoro partito nel 2015 con l’insediamento dell’attuale amministrazione.

“E’ con grande orgoglio che restituiamo alla nostra comunità un prezioso pezzo di storia – afferma il primo cittadino -. Condividiamo questo momento con i nostri concittadini, che potranno usufruire di una città ancora più bella e intrisa di storia e tradizione. I centri storici sono i custodi di una memoria da preservare, di una ricchezza culturale da tutelare. Grazie al lavoro di tutti noi, ora sarà possibile conservare e recuperare le mura urbiche di Eraclea, come importante segnale di trasmettere alle generazioni future il significato e il valore di un patrimonio culturale”.