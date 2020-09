Il rapporto sui test effettuati in laboratorio nella giornata del 4 settembre riporto sette persone positive al covid 19, e tutte nel Materano, rispetto ai 664 analizzati. Spicca il dato di Salandra con cinque persone, a quanto pare reduci da un matrimonio al quale avrebbe partecipato anche il contagiato di Garaguso, una a Matera e poi una settimana di Altamura (Bari) che fa parte del comprensorio murgiano. Situazione nel solco di quanto emerso sui contagi di ritorno, inevitabili per una politica dalle maglie larghe su scala nazionale che ha portato a incrementare i contagi. Chiusa o quasi la stagione turistica l’ attenzione è concentrata verso la riapertura dell’anno scolastico, con i test sierologici, per i docenti e la supervisione dei genitori per scolari e allievi. All’erta doppia sui migranti con la forte ripresa degli sbarchi e le fughe dai centri di raccolta di quanti sono risultati positivi. La Basilicata, con i casi di Ferrandina e Palazzo San Gervasio, e con il possibile arrivo su decisione ministeriali di nuovi migranti rafforza controlli e verifiche. Tutto questo mentre sala la ‘’borsa’’ per la stagione dei vaccini non appena sarà stata completata la sperimentazione. Un affare, ma anche una grande attesa. Nel frattempo più tamponi.



Emergenza Covid-19, aggiornamento del 5 settembre (dati 4 settembre)

La task force regionale comunica che nella giornata del 4 settembre sono stati processati 664 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi. Le positività riguardano 1 persona residente a Matera, 5 persone residenti a Salandra, 1 persona residente ad Altamura in isolamento ad Altamura diagnosticata in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 49 (43 all’ultimo aggiornamento).

Attualmente sono 4 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: a Potenza una persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’, a Matera nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ 2 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e una persona nel reparto di Terapia intensiva.

I lucani in isolamento domiciliare sono 45.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 8 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 31 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata, 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento in Lazio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 59.354 tamponi, di cui 58.766 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento lunedì 7 settembre, alle ore 12,00.

In allegato il bollettino quotidiano con tutti i dati riassuntivi.