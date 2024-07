7 ore senza corrente elettrica a Bernalda. Cittadini attivi propongono alternativa

L’osservazione non fa una grinza. E restare per sette ore senza energia elettrica, in una zona di Bernalda ( Matera) comporta non pochi disagi per i residenti soprattutto in questo periodo con temperature che raggiungono i 40 gradi e c’è bisogno di refrigerio. Questione presa a cuore dai ‘’Cittadini Attivi’’, che hanno interloquito con l’azienda ma senza che sia cambiato nulla trattandosi di ‘’lavori programmati’’. E allora una alternativa potrebbe esser l’uso temporaneo di gruppi elettrogeni, come riporta la lettera inviata dal presidente Donato Fuina al sindaco Domenico Tataranno e agli organi di informazione. Una soluzione per lunedì 22 luglio, data di inizio dei lavori. Chissà…



Al Sindaco di Bernalda

e, p.c. agli organi di stampa

Quei disagi “irrisolvibili”agli utenti da parte di Enel Distribuzione.

A seguito dell’apposizione sui muri di un quartiere del centro abitato di Bernalda di foglietti preannuncianti lavori “programmati” da parte dell’ente Enel Distribuzione, è disposta per lunedì 22 luglio 2024 l’interruzione di energia elettrica dalle ore 09,00 alle ore 16,30.

Avendo ricevuto numerose segnalazioni allarmate da parte di cittadini ricadenti nell’area di interruzione prevista, lo scrivente Comitato Cittadini Attivi di Bernalda e Metaponto ha prontamente contattato per via telefonica l’ente responsabile, esponendo le criticità e i rischi potenziali per la pubblica incolumità che tali lavori potrebbero arrecare.

Nonostante le diverse considerazioni esposte all’operatrice dell’ente circa l’opportunità di procedere a tali interruzioni in questo periodo (siamo in piena ed eccezionale emergenza climatica con temperature che quotidianamente superano abbondantemente i 40° centigradi) per tutta risposta, e con toni contornati da una certa strafottenza, pare che all’ente non gliene freghi nulla dei disagi estremi e dei rischi per la salute che tali lavori “programmati” potrebbero arrecare soprattutto alle fasce più deboli, e che una volta decisi non possono più essere spostati ad altra data.

A quel punto lo scrivente comitato ha proposto, giusto per evitare quanto un’interruzione di ben 7 ore potrebbe comportare per gli utenti che pagano fior di quattrini per il servizio di erogazione di energia elettrica, di sopperire ai disagi utilizzando magari qualche generatore mobile di corrente da allacciare alle cabine oggetto di tali lavori. Ma secondo l’operatrice ciò non si può fare poiché non è previsto nelle rigide regole di esecuzione lavori…

Possibile che questo fondamentale ente di erogazione di servizi primari non possieda generatori di corrente a motore? Ci dobbiamo rivolgere a San Bernardino da Siena affinchè interceda col buon cuore di qualche ditta di luminarie che tali generatori li hanno e sistematicamente li utilizzano?



Bernalda Metaponto, 18 luglio 2024

Per il Comitato Cittadini Attivi di Bernalda Metaponto

Il Presidente P.T. Donato Fuina