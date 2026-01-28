68 motivi per tutelare gli edifici della Matera del ‘900

Architetture e opere del Ventennio fascista, ma anche opere successive degli anni Cinquanta, Sessanta e Ottanta, delle quali riportiamo l’elenco più avanti, e che vanno senz’altro conosciute e tutelate evitando- in qualche caso è già accaduto- che opere di manutenzione o di adeguamento funzionale, frutto spesso di ignoranza o superficialità, ne alterano la portata dei valori storio e funzionale. Sono le opere censite nei mesi scorsi come da delibera di giunta del 22 gennaio 2026, https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera/204972, a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 11 aprile 2025, tra il Comune di Matera,e la Sezione Basilicata e Puglia di DOCOMOMO Italia ETS (affiliata DO.CO.MO.MO. Italia APS, iscritta al RUNTS rep. 115671), finalizzato alla realizzazione di un censimento delle architetture del Novecento presenti sul territorio comunale, con il coordinamento e la supervisione Scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata. Ci attendiamo un percorso di tutela e valorizzazione, quali esempi di una memoria urbanistica e architettonica della Città dei Sassi, spesso dimenticata e che hanno consentito -qua e là- forzature, spesso a suon di varianti al Prg, che hanno tradito quanto messo in campo – e ci riferiamo all’immediato dopoguerra- con la Matera città laboratorio dopo lo svuotamento dei rioni Sassi e la progettazione di nuovi quartieri. Ora servono scelte e atti conseguenziali anche per la valenza ”turistica” che gli itinerari del Novecento possono avere per l’economia cittadina, come accade all’estero con Berlino, Barcellona, Parigi e in Italia con Roma, Torino, Milano e laddove la memoria dei luoghi e l’identità di una città hanno valore e considerazione.
ELENCO ARCHITETTURE DEL NOVECENTO (redatto ai sensi della L.R. 23/2010)
LE OPERE E GLI AUTORI
MATERA
1. Camera di Commercio, Matera 1931, V. CORAZZA, E. B. LAPADULA
2. Edificio INCIS via Cappelluti, Matera 1927-31, UT INCIS
3. Palazzo Latorre, via Don Minzoni, Matera 1928, A. MESSENI
4. Palazzo Tosti, Matera 1935, L. SCHIUMA
5. Cine-teatro E. Duni, Matera 1946, E. STELLA
6. Palazzo Corazza, Via Lucana angolo Via Gramsci – Matera 1935, V. CORAZZA
7. Banco di Napoli, Matera 1933, F. SILVESTRI
8. Palazzo INA, Via del Corso – Matera 1939, G. PERESSUTTI
9. Palazzo delle Poste e Telegrafi, Via del Corso – Matera 1932, V. CORAZZA.
10. Auditorium piazza S. Francesco, Matera 1983, R. LAMACCHIA, L. ROTA
11. Asilo nel Sasso Barisano, Piazzetta Garibaldi – Matera 1938, V. CORAZZA
12. Ampliamento Museo Ridola, Matera 1987, P. CORAZZA, M.C. LATRONICO,
13. Sistemazione piazza Ridola, Matera 1985-91, M. MANIERI ELIA, M. SÀITO
14. Palazzo della Provincia, Matera, 1930, F .DE MARTINO
15. Case popolari via Lucana (zona ex. Milizia), Matera 1947, E. STELLA
16. Case in via Montescaglioso, Matera 1984, P. CORAZZA
17. Genio Civile, Matera 1940, T. TOLLIS
18. Piazza Mulino, Matera 1986, C. AYMONINO, P. CORAZZA, R. PANELLA
19. Casa d’angolo via Lucana via Don Minzoni, Matera 1988, L. ACITO
20. Casa del Balilla – Via Cappelluti – Matera 1934, G. FIORETTI
21. Case popolari via Cappelluti, Matera 1946, E. STELLA
22. Scuola elementare via Cappelluti, Matera 1954, V. BALDONI, A. MARSELLA
23. Orfanotrofio Istituto Figlie di S. Anna, Matera 1937, C. POMARICI
24. Rione Lanera, Edificio a Torre – Piazza Padre G. Semeria – Matera 1957, Matera M. COPPA, M. FABBRI
25. Case GESCAL in vico Lucano, Matera 1961-63, M. FABBRI
26. Complesso residenziale via Vena, Matera 1991, L. ACITO-
27. Casa della Madre e del Bambino OMNI, Matera 1942, V. PANTANO
28. Villa Sinatra via Gramsci, Matera 1951, E. PLASMATI
29. Complesso residenziale Maffei via Pecci, via Castello, Matera 1970, P. CORAZZA
30. Casa Baldoni in via Pecci, Matera 1967, V. BALDONI
31. Colonia elioterapica 1937, V. CORAZZA
32. Sanatorio Antitubercolare – Via Laura Battista – Matera, 1947, S. MASCIANDARO, E. STELLA
33. Villa Tommaselli via Castello, Matera 1976, L. ACITO
34. Parco del Castello, Matera 1986, L. ACITO
35. Rione Serra venerdì, Matera 1953, L. PICCINATO, L. ANVERSA FERRETTI
36. Parco di Serra venerdì, Matera 1986, C. POZZI
37. Case in viale Europa, Matera 1970, P. CORAZZA
38. Chiesa dell’Addolorata, Matera 1959, S. MASCIANDARO
39. Edificio servizi prima accoglienza, piazza Stazione, 1951, V. CORAZZA
40. Sede municipale via Moro, Matera 1965, C. BARBATO, V. BALDONI, P. CORAZZA
41. Liceo scientifico, Matera 1969, V. BALDONI, P. CORAZZA
42. Complesso residenziale Parco Europa, Matera 1991, L. ACITO
43. Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, Matera 1948, V. CALIA
44. Campo sportivo, Matera 1933, V. CORAZZA
45. Stazione servizio ex AGIP – Via Annunziatella – Matera 1954, M. BACCIOCCHI.
46. Casa in via la Croce, Matera 1993-98, M. SÀITO
47. Agenzia BPM via Nazionale, Matera 1985, R. LAMACCHIA
48. Palazzo ex ENEL – Via Nazionale ang. Via Lazzazzera – Matera 1984 P. CORAZZA
49. Centro residenziale studentesco – Via Lazzazzera – Matera 1970, V. BALDONI, R. LAMACCHIA
50. Rione Spine Bianche, Matera 1954 AYMONINO, DE CARLO, FIORENTINO, CHIARINI
51. Complesso residenziale Piazza degli Olmi, Matera, 1981-84, P. CORAZZA, M. SÀITO
52. Complesso GESCAL Gramonale, Matera 1967, NIZZOLI ASSOCIATI
53. Edificio residenziale GESCAL, via Dante, Matera 1967-69, M. FABBRI, L. CAPOZZA
54. Quartiere Villa Longo, Matera 1959, D. VIRGILI, M. PROVENZANI, G. NALE
55. Chiesa di S. Paolo a Villa Longo, Matera 1965, S. MASCIANDARO
56. Mattatoio Comunale, Matera 1931-33, V. CORAZZA
57. Istituto Tecnico Industriale, Matera 1970, G. BOLLETTIERI, T. GIURALONGO
58. Case popolari ATER rione S. Giacomo, Matera 1970-1974-1978-1984, V. BALDONI
59. Case GESCAL via Fermi, Matera 1968, T. GIURALONGO
60. Case popolari via Fermi, Matera 1969, S. LENCI, E. LESCHIUTTA, V. MARTELLI
61. Chiesa di S. Giacomo, via Croce, Matera 1977, P. CORAZZA
62. Cooperativa Matheola, via Gesualdo da Venosa, Matera 1971, P. CORAZZA
63. Istituto Tecnico Agrario, Matera 1964, C. BARBATO, V. BALDONI, P. CORAZZA
64. Villa Sacco Serra Rifusa, Matera 1967-70, M. FABBRI
65. Parco di Serra Rifusa, Matera 1989, P. CORAZZA
66. Borgo Venusio, Matera 1953, L. PICCINATO
67. Borgo La Martella, Matera 1951, QUARONI, AGATI, GORIO, LUGLI, VALORI,
68. Borgo La Martella, Matera 1989, M. SÀITO
