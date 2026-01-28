68 motivi per tutelare gli edifici della Matera del ‘900

Architetture e opere del Ventennio fascista, ma anche opere successive degli anni Cinquanta, Sessanta e Ottanta, delle quali riportiamo l’elenco più avanti, e che vanno senz’altro conosciute e tutelate evitando- in qualche caso è già accaduto- che opere di manutenzione o di adeguamento funzionale, frutto spesso di ignoranza o superficialità, ne alterano la portata dei valori storio e funzionale. Sono le opere censite nei mesi scorsi come da delibera di giunta del 22 gennaio 2026, https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera/204972, a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 11 aprile 2025, tra il Comune di Matera,e la Sezione Basilicata e Puglia di DOCOMOMO Italia ETS (affiliata DO.CO.MO.MO. Italia APS, iscritta al RUNTS rep. 115671), finalizzato alla realizzazione di un censimento delle architetture del Novecento presenti sul territorio comunale, con il coordinamento e la supervisione Scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata. Ci attendiamo un percorso di tutela e valorizzazione, quali esempi di una memoria urbanistica e architettonica della Città dei Sassi, spesso dimenticata e che hanno consentito -qua e là- forzature, spesso a suon di varianti al Prg, che hanno tradito quanto messo in campo – e ci riferiamo all’immediato dopoguerra- con la Matera città laboratorio dopo lo svuotamento dei rioni Sassi e la progettazione di nuovi quartieri. Ora servono scelte e atti conseguenziali anche per la valenza ”turistica” che gli itinerari del Novecento possono avere per l’economia cittadina, come accade all’estero con Berlino, Barcellona, Parigi e in Italia con Roma, Torino, Milano e laddove la memoria dei luoghi e l’identità di una città hanno valore e considerazione.



ELENCO ARCHITETTURE DEL NOVECENTO (redatto ai sensi della L.R. 23/2010)

LE OPERE E GLI AUTORI

MATERA

1. Camera di Commercio, Matera 1931, V. CORAZZA, E. B. LAPADULA

2. Edificio INCIS via Cappelluti, Matera 1927-31, UT INCIS

3. Palazzo Latorre, via Don Minzoni, Matera 1928, A. MESSENI

4. Palazzo Tosti, Matera 1935, L. SCHIUMA

5. Cine-teatro E. Duni, Matera 1946, E. STELLA

6. Palazzo Corazza, Via Lucana angolo Via Gramsci – Matera 1935, V. CORAZZA

7. Banco di Napoli, Matera 1933, F. SILVESTRI

8. Palazzo INA, Via del Corso – Matera 1939, G. PERESSUTTI

9. Palazzo delle Poste e Telegrafi, Via del Corso – Matera 1932, V. CORAZZA.

10. Auditorium piazza S. Francesco, Matera 1983, R. LAMACCHIA, L. ROTA

11. Asilo nel Sasso Barisano, Piazzetta Garibaldi – Matera 1938, V. CORAZZA

12. Ampliamento Museo Ridola, Matera 1987, P. CORAZZA, M.C. LATRONICO,

13. Sistemazione piazza Ridola, Matera 1985-91, M. MANIERI ELIA, M. SÀITO

14. Palazzo della Provincia, Matera, 1930, F .DE MARTINO

15. Case popolari via Lucana (zona ex. Milizia), Matera 1947, E. STELLA

16. Case in via Montescaglioso, Matera 1984, P. CORAZZA

17. Genio Civile, Matera 1940, T. TOLLIS

18. Piazza Mulino, Matera 1986, C. AYMONINO, P. CORAZZA, R. PANELLA

19. Casa d’angolo via Lucana via Don Minzoni, Matera 1988, L. ACITO

20. Casa del Balilla – Via Cappelluti – Matera 1934, G. FIORETTI

21. Case popolari via Cappelluti, Matera 1946, E. STELLA

22. Scuola elementare via Cappelluti, Matera 1954, V. BALDONI, A. MARSELLA

23. Orfanotrofio Istituto Figlie di S. Anna, Matera 1937, C. POMARICI

24. Rione Lanera, Edificio a Torre – Piazza Padre G. Semeria – Matera 1957, Matera M. COPPA, M. FABBRI

25. Case GESCAL in vico Lucano, Matera 1961-63, M. FABBRI

26. Complesso residenziale via Vena, Matera 1991, L. ACITO-

27. Casa della Madre e del Bambino OMNI, Matera 1942, V. PANTANO

28. Villa Sinatra via Gramsci, Matera 1951, E. PLASMATI

29. Complesso residenziale Maffei via Pecci, via Castello, Matera 1970, P. CORAZZA

30. Casa Baldoni in via Pecci, Matera 1967, V. BALDONI

31. Colonia elioterapica 1937, V. CORAZZA

32. Sanatorio Antitubercolare – Via Laura Battista – Matera, 1947, S. MASCIANDARO, E. STELLA

33. Villa Tommaselli via Castello, Matera 1976, L. ACITO

34. Parco del Castello, Matera 1986, L. ACITO

35. Rione Serra venerdì, Matera 1953, L. PICCINATO, L. ANVERSA FERRETTI

36. Parco di Serra venerdì, Matera 1986, C. POZZI

37. Case in viale Europa, Matera 1970, P. CORAZZA

38. Chiesa dell’Addolorata, Matera 1959, S. MASCIANDARO

39. Edificio servizi prima accoglienza, piazza Stazione, 1951, V. CORAZZA

40. Sede municipale via Moro, Matera 1965, C. BARBATO, V. BALDONI, P. CORAZZA



41. Liceo scientifico, Matera 1969, V. BALDONI, P. CORAZZA

42. Complesso residenziale Parco Europa, Matera 1991, L. ACITO

43. Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, Matera 1948, V. CALIA



44. Campo sportivo, Matera 1933, V. CORAZZA

45. Stazione servizio ex AGIP – Via Annunziatella – Matera 1954, M. BACCIOCCHI.

46. Casa in via la Croce, Matera 1993-98, M. SÀITO

47. Agenzia BPM via Nazionale, Matera 1985, R. LAMACCHIA

48. Palazzo ex ENEL – Via Nazionale ang. Via Lazzazzera – Matera 1984 P. CORAZZA

49. Centro residenziale studentesco – Via Lazzazzera – Matera 1970, V. BALDONI, R. LAMACCHIA

50. Rione Spine Bianche, Matera 1954 AYMONINO, DE CARLO, FIORENTINO, CHIARINI

51. Complesso residenziale Piazza degli Olmi, Matera, 1981-84, P. CORAZZA, M. SÀITO

52. Complesso GESCAL Gramonale, Matera 1967, NIZZOLI ASSOCIATI

53. Edificio residenziale GESCAL, via Dante, Matera 1967-69, M. FABBRI, L. CAPOZZA

54. Quartiere Villa Longo, Matera 1959, D. VIRGILI, M. PROVENZANI, G. NALE

55. Chiesa di S. Paolo a Villa Longo, Matera 1965, S. MASCIANDARO

56. Mattatoio Comunale, Matera 1931-33, V. CORAZZA



57. Istituto Tecnico Industriale, Matera 1970, G. BOLLETTIERI, T. GIURALONGO

58. Case popolari ATER rione S. Giacomo, Matera 1970-1974-1978-1984, V. BALDONI

59. Case GESCAL via Fermi, Matera 1968, T. GIURALONGO

60. Case popolari via Fermi, Matera 1969, S. LENCI, E. LESCHIUTTA, V. MARTELLI

61. Chiesa di S. Giacomo, via Croce, Matera 1977, P. CORAZZA

62. Cooperativa Matheola, via Gesualdo da Venosa, Matera 1971, P. CORAZZA

63. Istituto Tecnico Agrario, Matera 1964, C. BARBATO, V. BALDONI, P. CORAZZA

64. Villa Sacco Serra Rifusa, Matera 1967-70, M. FABBRI

65. Parco di Serra Rifusa, Matera 1989, P. CORAZZA

66. Borgo Venusio, Matera 1953, L. PICCINATO

67. Borgo La Martella, Matera 1951, QUARONI, AGATI, GORIO, LUGLI, VALORI,

68. Borgo La Martella, Matera 1989, M. SÀITO

