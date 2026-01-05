6 Gennaio le calze della Befana arrivano in Pediatria e Neonatologia

Martedì 6 Gennaio i clown dell’Oasi del Sorriso Clownterapia e Musicoterapia Matera, in occasione della festa della Befana, dalle 10 alle 12,30 saranno in Corsia all’Ospedale di Matera, come ormai avviene da tanti anni, per donare la calza della Befana e giocattoli ai bambini ricoverati e alle mamme dei Bambini appena nati, come avviene ormai da 18 anni.

