lunedì, 5 Gennaio , 2026
Cronaca

6 Gennaio le calze della Befana arrivano in Pediatria e Neonatologia

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Martedì 6 Gennaio i clown dell’Oasi del Sorriso Clownterapia e Musicoterapia Matera, in occasione della festa della Befana, dalle 10 alle 12,30 saranno in Corsia all’Ospedale di Matera, come ormai avviene da tanti anni, per donare la calza della Befana e giocattoli ai bambini ricoverati e alle mamme dei Bambini appena nati, come avviene ormai da 18 anni.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
