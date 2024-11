500mila euro per riqualificare la villa comunale di Pisticci

Dal Comune di Pisticci, con una nota si informa che “Questa mattina, la Vicesindaco Rossana Florio ha sottoscritto l’atto di concessione del finanziamento di 500.000 euro destinato al progetto di riqualificazione della Villa Comunale di Pisticci. L’importo proviene dal bando regionale “Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata”, a sostegno di interventi mirati a migliorare e valorizzare gli spazi verdi del territorio. L’incontro, convocato dalla Direzione generale Ambiente, Territorio, Energia, si è tenuto nella sala Inguscio della Regione Basilicata, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Laura Mongiello. Si è trattato della riunione di chiusura della procedura e di sottoscrizione dell’accordo e del disciplinare del finanziamento che non era assolutamente scontato. Con la firma di oggi, il Comune di Pisticci potrà avviare le procedure formali per la realizzazione del progetto, avviando gli atti amministrativi e operativi necessari per concretizzare l’intervento. Il finanziamento permetterà di realizzare una serie di lavori di riqualificazione paesaggistica e di messa in sicurezza della Villa Comunale, su una superficie di circa 30.000 mq: realizzazione di un percorso per runner, di un’area fitness attrezzata all’aperto, di uno spazio dedicato allo sgambettamento dei cani e di un’area camper. Inoltre, saranno effettuati lavori per migliorare l’accesso, la fruibilità e la sicurezza della villa.

“Desidero innanzitutto ringraziare la vicesindaco e assessore all’Ambiente, Rossana Florio, per aver fortemente voluto questo intervento e per averne seguito l’iter con grande dedizione, in collaborazione con il compianto architetto Nicola Coriglione“, dichiara il sindaco Domenico Albano, in questi giorni impegnato a Torino all’Assemblea Anci : “Grazie a questi fondi, l’Amministrazione comunale potrà proseguire il percorso di riqualificazione della Villa Comunale, con l’obiettivo di renderla un ambiente più accogliente e accessibile per la comunità. L’intervento, inoltre, si collega al progetto del giardino verticale nel rione Croci, che trasformerà l’intera area in un ampio spazio verde dedicato al benessere, allo sport e al tempo libero“. Con riferimento a Laura Mongiello, Albano riconosce che “L’assessora ha sempre dimostrato grande attenzione nei confronti delle esigenze del territorio di Pisticci“.