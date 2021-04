In base al piano vaccinale presentato dal nuovo governo l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno era fissato per il 14 aprile (Piano_Vaccinale_marzo_2021). Ma si apprende che esso sarebbe stato centrato nella giornata di ieri 29 aprile. Meglio tardi che mai. Peccato perché 15 giorni di ritardo sulla tabella di marcia non sono bruscolini in questa situazione perchè, tradotto in numeri, significa che avremmo potuto aver già somministrato altre 7.500.000 dosi.

E ‘stato lo stesso Ministro Roberto Speranza, poche ore fa sul suo profilo facebook, a scrivere: “Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili.”

A sopravvolare sul ritardo è anche il presidente Vito Bardi che, si attacca alla notizia per rinnovare (come accade da tempo) l’esaltazione del “modello lucano” nel mentre rimaniamo inchiodati -tra i pochissimi- ancora in zona arancione (e siamo con Campania e Sicilia i soli con rt superiore a 1), e scrive: “Complimenti al generale Figliuolo che ha raggiunto l’obiettivo delle 500.000 vaccinazioni al giorno. La concretezza lucana ha raggiunto un nuovo traguardo. Come Regione Basilicata siamo contenti di aver contribuito a tale risultato, superando il target assegnatoci, come riportato anche dai principali giornali nazionali. Abbiamo appena superato le 180.000 somministrazioni totali ed entro domenica arriveremo a 200.000. Con Draghi e Figliuolo c’è stato un innegabile “cambio di passo” e con i sostanziosi arrivi di vaccini possiamo in pochi mesi uscire dall’incubo della pandemia“.

Ma la propaganda ha le gambe corte e i dati ci dicono che, se il cambio di passo ci fosse stato per davvero come promesso dai “migliori” oggi, invece di 19.418.615 somministrazioni (dati del report governo aggiornato alle ore 6,12 : https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/) ne avremmo già fatte 27 milioni.

Gli stessi dati (stesso report) ci dicono impietosamente che la Basilicata è sempre terzultima (fanno peggio solo Sicilia e Calabria) come capacità di somministrazione rispetto alle dosi ricevute.

Sarebbe ora che la si smettesse di fare propaganda e si pensasse solo ed esclusivamente a fare fatti concreti, perchè sono questi ultimi i migliori biglietti da visita e le migliori medaglie da appendersi sul petto.

Correre, correre dunque e prepararsi in modo più efficiente per somministrare in fretta tutte le dosi che arriveranno anche in Basilicata…..