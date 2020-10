Pubblichiamo il Report pubblicato or ora sulla pagina facebook della Giunta Regionale di Basilicata relativa ai dati processati il 23 ottobre 2020 e in cui non appaiono i dati relativi ad Accettura e resi noti ieri sera dal Sindaco Vespe (https://giornalemio.it/cronaca/accettura-32-i-positivi-di-cui-22-nella-rsa-26-in-isolamento-fiduciario/):

Tamponi di giornata 1214

Positivi 69

Negativi 1145

Positivi

17 Puglia diagnosticati in basilicata

1 Montesano Campania

1 Giugliano Campania

1 Tricarico

10 Potenza

10 Matera

2 Ferrandina

2 Lagonegro

1 San Fele

2 Marsicovetere

6 Genzano

1 Palazzo

3 Lavello

1 Atella

1 Grassano

1 Ripacandida

1 Brienza

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Maratea

1 Rapolla

1 Filiano

1 Rotonda

1 Melfi

1 Cancellara

1 Venosa

Ricoverati 58

9 MI Matera

22 MI Potenza

20 Pneumo Potenza

2 MU Potenza

1 TI Potenza

4 TI Matera

Guariti 19

2 Pescopagano

1 Rionero

1 San Severino

1 Sasso di Castalda

1 Lagonegro

1 Tramutola

1 Lauria

1 Moliterno

Deceduti 2

1 Paterno

1 Moliterno

Appena disponibile integreremo con il report della task force.