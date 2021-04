Dai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, 25 aprile – Festa della Liberazione, si rileva un numero bassissimo di positivi (solo 50) su un numero di tamponi (1.279) ben superiori ai soliti domenicali, con una incidenza giornaliera positivi/tamponi che crolla al 3,91%. E, cosa più significativa, scende anche l’incidenza settimanale (calcolato come ogni lunedì sulla settimana appena conclusa) al 9,65% rispetto al 12,42% di quella precedente. Rimangono anche stabili i ricoveri totali e in lieve calo sono quelli in terapia intensiva, ma si segnalano ben cinque decessi.

Dunque, su 1.279 tamponi molecolari, sono stati rilevati 50 positivi (tutti residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi del 3,91%, un crollo rispetto all’11,43 di sabato e persino di quello nazionale che è del 5,49%.

I pochi nuovi positivi di oggi riguardano Pisticci con 9 casi, Rionero in Vulture con 8, quindi Potenza con 7, Policoro (6) e Matera con soli 2 casi.

Oggi, purtroppo, si registrano ben cinque decessi, mentre i ricoveri totali rimangono fermi ai 176 di ieri76 e quelli in terapia intensiva calano da 13 a 10 (4 Pz, 6 Mt).

Infine, i guariti sono 111 i guariti della giornata (tutti residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.829.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 26 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 25 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 316.739

Tamponi totali negativi n. 290.812

Persone testate n. 185.537

Tamponi molecolari di giornata n. 1.279

Test antigenici totali 14.029

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 50

Tamponi negativi n. 1.229

RICOVERATI N. 176

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 13

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 101

DECESSI TOTALI N. 05

Deceduti Residenti n. 05

Atella

Genzano di Lucania

Irsina

Rionero in Vulture

San Fele

POSITIVI TOTALI N. 50

Residenti: n. 50

N. Comune

2 Anzi

1 Atella (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Avigliano

4 Balvano

1 Castelmezzano

1 Filiano (domiciliato a Balvano)

2 Matera

1 Picerno

9 Pisticci

6 Policoro

7 Potenza

8 Rionero In Vulture

1 Ruoti

1 San Fele

4 Tito

1 Tolve

GUARITI TOTALI N. 101

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 101

N. Comune

2 Atella (n. 1 domiciliato a Ruvo del Monte)

7 Avigliano (n. 1 domiciliato a Melfi)

4 Balvano

1 Barile

1 Calvello

11 Filiano

1 Forenza

4 Francavilla in Sinni

1 Grassano

2 Laurenzana

9 Matera

7 Melfi

1 Montescaglioso

1 Oliveto Lucano

1 Oppido Lucano

6 Pescopagano

1 Pignola

3 Pisticci

9 Policoro

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Laurenzana)

7 Rapolla

3 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Rotondella

8 San Fele

1 Satriano di Lucania

4 Scanzano Jonico

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.829

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.653

DECEDUTI RESIDENTI N. 499

GUARITI RESIDENTI N. 16.449