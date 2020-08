Dal Brasile al Giappone, passando naturalmente dall’Italia che fa da padrona con 38 gelaterie fra le 50

selezionate per questa particolare edizione di Sherbeth Festival. Ma la “bandiera” di Sherbeth sventolerà

anche in tante altre nazioni, ed in particolare in Messico, Albania, Germania, Polonia, Bulgaria e Francia.

60 giorni, 50 città, 50 maestri gelatieri, 9 nazioni ed una sola grande community, sono questi i numeri di

Sherbeth Experience, il format scelto per questa dodicesima edizione di Sherbeth Festival che vedrà

protagoniste le 50 gelaterie selezionate dalla commissione, composta dai maestri gelatieri Antonio

Cappadonia, Giovanna Musumeci, Arnaldo Conforto e Rubén Pili, che faranno da vetrina internazionale al

festival.

Durante l’intero periodo della manifestazione il sito www.sherbethfestival.it diventerà il portale delle

eccellenze del gelato artigianale. Un luogo, seppur virtuale, dove l’utente potrà trovare e conoscere i migliori

Maestri gelatieri artigianali nel panorama internazionale. Ogni gelateria metterà in evidenza il materiale

promozionale del festival ed i clienti, muniti della card Sherbeth, potranno provare un percorso sensoriale

composto da 3 gusti garantiti dalla qualità di Sherbeth.

Anche quest’anno ovviamente verrà assegnato il Premio Procopio Cutò, il più prestigioso premio al mondo

sul gelato artigianale. La premiazione si svolgerà ancora una volta in Sicilia con una cerimonia che verrà

organizzata nel pieno rispetto delle normative anti – covid. Proprio in questi giorni sono in fase di selezione

i componenti della giuria che assegneranno l’ambito premio.

A sostenere l’evento ancora una volta il main sponsor Bravo e i media partener Pasticceria Internazionale e

TuttoGelato. Digital partner dell’edizione 2020 Storie di gelato mentre viene rinnovata anche la partnership

tecnologica con Aionlab con l’innovativa piattaforma meccanismi

L’Elenco Maestri Gelatieri

Erika Quattrini, Gelateria Il Pinguino Quattrini, Falconara Marittima

Marcia Maria Garbin, Gelato Boutique, São Paulo

Alessandro Zoli, Peace & Cream, Faenza

Stefano Cecconi, Cremeria Cecconi, Arezzo

Luca Lombardi, Gelatomania, Forlì

Veronica Fedele, Gretel factory, Formia

Luca Pannozzo, 100% Naturale gelateria artigiana, Chiavari

Gianluca Sottani, Gelateria Sottani, Pelago

Ida Gabriela Di Biaggio, Gelateria Novecento, Pescara

Francesco Dioletta, Gelateria Duomo, L’Aquila

Luigi Buonansegna, Officine del Gusto, Pignola

Emanuele Monero e Giulio Rocci, Ottimo! Buono non basta, Torino

Davide Frainetti, Caffè del Duomo, Terracina – Gelateria Gonetti, Torino

Nicoló Vellino, Dolci Sfizi, Macomer

Taseer Ahmad, Fabulous Ice Fires, Londra

Maria Annunziata, Carbè pasticceria gelateria 2000, Ellera di Corciano

Michele Mastri, Mastro Gelato, Macerata

Vittorio Baldelli, Gelato Contadino, Bergamo

Andrea Florioli, Gelateria Ciocolat, Toscolano Maderno

Marzena Makarska, Fabryka Lodów, Szczecon

Corrado Barberis, Gelato & Coffee, Lille

Antonio Scarfone, L’officina gelato & bakery, Roma

Fabrizio Fenu, I Fenu, Cagliari

Hiroaki Isobe, Gelateria Quattro Panchine, Yokohama

Tomomi Morikane, Tomomi gelato, Higashiyama-Ku – Kyoto

Vincenzo Lenci, Bar della Darsena, Fiumicino

Angelo Buscema, Gelateria Blue Moon, Donnalucata

Olsi, Shero, Arjoli, Vlore

Alfonso Jarero, Ozio, Mexico City

Lorenza Bernini, Lolla Gelato, Bolsena

Taila Semerano, Ciccio in Piazza, Ostuni

Guido Zandonà, Ciokkolatte – Il Gelato che Meriti, Padova

Filippo Cecconi, Gelatografia, Vicenza

Francesco Mastroianni, Don Nino, Roma

Chiara Spalluto, Gelateria Vittoria, Casalabate

Maria Agnese Spanguolo, Fatamorgana, Roma

Luca Marenco, Gelateria Lung’Orba, Ovada

Luca De Rocco, Eiscafé De Rocco, Schwabach

Ilaria Scarselli, La fonte del gelato, Fucecchio

Misa Shigeki, Circo d’oro, Osaka

Osvaldo Palermo, Fiordipanna, Arese

Satoshi Takada, Gelateria Rimo, Abashiri Hokkaido

Daniela Caldera Dimirova, Gelateria Vivaldi, Plovdiv

Alberto Marchetti, Gelaterie Alberto Marchetti, Torino

Rosario Leone D’Angelo, Gelateria Sikè, Milazzo

Chiara Sanna, L’arte del gelato, Anzio

Michele Cappella, Gelalto, Termoli

Ilaria Guerrieri, Io e Gelato, Mezzana

Natascia Grilli, I lovi, Imola

Alessandro Masci, Zero-e Isola del Liri