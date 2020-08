Sono cinque i positivi emersi dall’esame dei tamponi di questo fine settimana in Basilicata. Di questi solo due sono i residenti (a Rapolla e Melfi) che fanno salire a 16 i positivi totali in regione. Nella giornata di ieri, inoltre è guarito un lucano in isolamento in Basilicata ma residente in Lombardia ed è stata finalmente dimessa la cittadina straniera da tempo ricoverata al San Carlo.

Questo mentre a livello nazionale si registra una impennata : nelle ultime 24 ore si contano 1.210 nuovi positivi dopo i 1.071 di sabato, con sette i morti (erano stati tre il giorno prima). Oggi parte la sperimentazione del vaccino allo Spallanzani di Roma in questa corsa contro il tempo che si svolge tra varie nazioni.

In questo scenario di incertezza, partono oggi, lunedì 24 agosto, i test sieroligici (sono i 2 milioni i test reperiti allo scopo dal commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri) per il personale scolastico, tra docenti, amministrativi e Ata, in vista della riapertura delle scuole in programma il prossimo 14 settembre secondo le indicazioni del ministero della Salute. I prelievi, che restano volontari, dovranno concludersi 7 giorni prima dell’inizio dell’anno (dunque, il 7 settembre).

Ma ecco il report di oggi della “task force regionale” con cui si “comunica che nelle giornate del 22 e 23 agosto sono stati processati complessivamente 283 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi.

Le positività riguardano due persone provenienti da Stato estero e in isolamento in Basilicata non conteggiati, una persona residente in Puglia (provincia di Taranto) non conteggiata, una persona residente a Rapolla e un’altra residente a Melfi, entrambe di rientro in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 16 (14 all’ultimo aggiornamento, più le due positività).

Nelle giornate in esame risulta guarito un cittadino lucano residente in Lombardia e in isolamento in Basilicata, mentre è stata dimessa una persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, perché guarita, che era ancora ricoverata presso il San Carlo di Potenza.

Attualmente sono due i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane:

una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza

e l’altra nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, quest’ultima residente in Puglia e quindi non conteggiata.

I lucani in isolamento domiciliare sono 15.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 375 guariti; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 4 residenti in un comune della Toscana in isolamento in Basilicata; 9 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 25 stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 53.100 tamponi, di cui 52.476 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento martedì 25 agosto, alle ore 12,00.”

A seguire prospetto dati riassuntivi: