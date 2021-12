E’ toccato alla signora Bruna, di Matera , alla guida di una Panda, transitare per prima dopo mezzogiorno sull’ultimo tratto della fondovalle Bradanica,di quattro chilometri, aperta al traffico dopo una fase di monitoraggio , consolidamento ,drenaggio del comprensorio sul quale è stato realizzato nei mesi scorsi il viadotto ” Santo Stefano”. Un’attesa durata un decennio per l’ultimo tronco, con la fase recente di monitoraggio del viadotto Santo Stefano e 48 nel complesso per l’intera arteria e che continueremo a seguire, seguendo la segnaletica che è stata approntata fino a pochi minuti prima della inaugurazione. Mentre tir e automobilisti si fermavano per chiedere cosa stesse accadendo, esprimendo soddisfazione per la fine della gimcana e dei disagi sofferti finora, tra annunci di by pass che sono risultati una indicazione rimasta tale e del quale parleremo in altro servizio. L’apertura è avvenuta alla presenza, tra gli altri, dell’ assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra e del responsabile Anas della Basilicata Carlo Pullano che hanno espresso soddisfazione per il completamento di un’opera attesa da anni e che consente di collegare le province di Matera e Potenza fino a Foggia. il viadotto è un’opera a impalcato unico, a sei campate,della lunghezza complessiva di 180 metri ,larghezza sezione C1 con due corsie da 3,75 metri e due panchine laterali da 1,50 metri . La Regione ha stanziato per la Bradanica 19 milioni di euro per l’intera opera sui 77 dell’investimento statale.



LA NOTA DELL’ANAS

Sulla strada statale 655 “Bradanica” Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico gli ultimi circa 4 km del 1° tronco-1° Lotto ‘La Martella’, a Matera, che rendono fruibile l’intero itinerario Bradanico, di oltre 140 km.

L’intero tracciato ha inizio al km 132,065 della SS655 “Bradanica” e termina sulla SS7 “Appia”, attraverso lo svincolo di ‘Matera-Centro’, garantendo, inoltre, l’accesso all’autostrada A16 ‘Napoli-Canosa’; lo sviluppo dell’intera tratta è pari a circa 12 km (8 dei quali già in esercizio, con un innesto di collegamento sulla strada provinciale ‘Timmari-Santa Chiara’) con 4 svincoli per la connessione con la viabilità circostante, per un investimento complessivo oltre 77 milioni di euro, finanziati da Anas e dalla Regione Basilicata (quest’ultima per 19 milioni di euro).

La tratta aperta quest’oggi è caratterizzata dalla presenza di numerose opere d’arte: il viadotto Lama di Pepe I a tre campate continue della lunghezza complessiva di 90 metri circa, il viadotto Lama di Pepe II a due campate continue della lunghezza complessiva di 60 metri circa ed il viadotto Santo Stefano a sei campate continue, con luce di 30 metri ed impalcato realizzato in calcestruzzo armato, che costituisce un unico corpo, della lunghezza complessiva di 180 metri circa.

Quest’ultimo viadotto, che sovrappassa l’omonimo fosso, è stato oggetto di interventi di rinforzo e di consolidamento dei versanti – oltre che di opere di drenaggio delle acque di falda – in relazione al verificarsi di alcuni fenomeni di instabilità dei terreni.



Alla realizzazione di tali interventi è seguito un necessario periodo di monitoraggio delle opere e dei versanti al fine di verificarne gli effetti, in esito ai quali è stato possibile quest’oggi procedere all’apertura al traffico.

Tale monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni geologici dell’area e dell’interazione di questi ultimi con le strutture del viadotto resta comunque operativo, in relazione ad eventuali e successivi controlli o attività di salvaguardia.

La nuova viabilità resa fruibile oggi è una strada con sezione di tipo C1, della larghezza complessiva di 10,50 metri, con una carreggiata singola organizzata in due corsie di larghezza pari a 3,75 metri, fiancheggiate da banchine laterali larghe 1 metro e mezzo.

Lungo la tratta già aperta al transito in precedenza, si colloca un’altra opera d’arte importante: il ponte sul torrente Gravina, con struttura in acciaio, della luce di 144 metri circa, del tipo ad arco a via inferiore, costituito da un’unica campata sospesa mediante tiranti a due archi ribassati in tubolari di acciaio; tale opera d’arte supera il forte dislivello della valle del torrente Gravina, senza tra l’altro interessare l’area golenale tutelata per la valenza paesaggistica ed ambientale.

SS 655 Bradanica Lotto La Martella – vista viadotto Santo Stefano al Km 133+039



LA NOTA DELL’ASSESSORA MERRA

Apertura Bradanica, Merra: “Momento storico per dorsale fondamentale”

“Dopo tanti anni di attesa e dopo aver superato tantissimi ostacoli di ordine tecnico e strutturale, la Bradanica è finalmente ultimata e percorribile lungo tutto il tracciato da Matera a Foggia. Un risultato reso possibile grazie all’impegno responsabile di Regione Basilicata e ANAS. Come è noto, l’opera ha visto un travagliato processo di completamento, dovuto ad atavici problemi in passato trascurati. Si completa così una direttrice stradale molto importante, sia per il traffico privato che per quello commerciale, una fondamentale strada di comunicazione fra l’area dello Jonio, la città di Matera e la direttrice Nord-Est, interessata nel tratto che si va ad aprire oggi, dalla presenza di un viadotto la cui messa in esercizio ci ha messo duramente alla prova”.

Lo ha detto l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità Donatella Merra, che ha partecipato oggi alla cerimonia di apertura dell’ultimo lotto “La Martella” della strada statale Bradanica, nella zona fra Timmari e il Borgo la Martella, alle porte di Matera.

“Quanto accaduto in questi anni – ha aggiunto Merra – dimostra che il ruolo della Regione non si limita ad intercettare le risorse per rendere competitivo il territorio. La Regione deve monitorare passo dopo passo, accompagnare e gestire responsabilmente – ha concluso l’assessore – i processi di evoluzione e realizzazione della rete infrastrutturale”.

LA NOTA DI BARDI

BARDI: “BRADANICA, SI CHIUDE UNA VICENDA DURATA TROPPO TEMPO”

“Voglio ringraziare l’Assessore Merra per la dedizione e ANAS per la collaborazione: oggi con l’apertura del viadotto Santo Stefano si chiude una vicenda che è durata svariati decenni. Si chiude una vicenda durata troppo a lungo, che vorremmo dimenticare ma che invece dovremo sempre tenere alta a mo’ di monito per evitare di ripetere gli stessi errori del passato. Per i cittadini della provincia di Matera è una giornata di liberazione e l’apertura al transito del viadotto Santo Stefano è certamente una buona notizia. Adesso ci concentreremo sul completamento della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera: come ha detto l’AD di RFI, i lavori cominceranno nel 2023 e si concluderanno nel 2026. Ma quanto accaduto con la Bradanica non è più tollerabile ed è la fotografia di una vecchia fase storica e politica che è giusto rinchiudere nel cassetto della memoria. Adesso con il PNRR e con i vari fondi comunitari, il tempo è un elemento fondamentale per poter non solo essere al passo con le altre regioni e le altre aree del mondo, ma soprattutto per recuperare il gap attualmente esistente, che è una pesantissima eredità e responsabilità del passato”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



DE BONISSTRADE, DE BONIS: “FINALMENTE APRE BRADANICA. OTTIMA NOTIZIA PER BASILICATA E TUTTO SUD”

“Sono molto contento di informare i cittadini lucani che da oggi è aperto ufficialmente il tratto Santo Stefano della statale Bradanica. Me ne ha dato comunicazione direttamente la dirigenza Anas, con la quale in questi mesi ho avuto contatti costanti e che sento di ringraziare. Finalmente la Basilicata potrà usufruire di questa arteria strategica che agevola gli spostamenti intraregionali e soprattutto la collega più velocemente all’autostrada del mare. Un’ottima notizia per la Basilicata e per tutto il Sud”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, nel comunicare l’apertura ufficiale del viadotto Santo Stefano della statale Bradanica.