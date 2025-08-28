469 offerte di lavoro dai centri per l’impiego di Bari e provincia

Nell’edizione di agosto del report delle posizioni aperte pubblicate dai centri per l’impiego di Bari e provincia sono in evidenza 209 annunci per il reclutamento di personale per 469 posizioni lavorative. “Per la provincia barese -si legge nel comunicato- emergono, al 28 agosto, le seguenti aree occupazionali:

Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 100 persone da assumere;

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 93 persone da assumere;

Servizi turistici e culturali, Ristorazione: 75 persone da assumere;

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 50 persone da assumere;

Commercio, Vendita, Artigianato, Noleggio: 45 persone da assumere;

Servizi amministrativi e contabili, Servizi professionali: 24 persone da assumere;

Servizi finanziari, di credito e assicurativi: 24 persone da assumere;

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 14 persone da assumere;

Servizi alla persona, Pulizie, Manutenzione: 14 persone da assumere;

Logistica, Magazzini, Trasporti: 8 persone da assumere;

Servizi socio-sanitari ed educativi: 7 persone da assumere;

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4 persone da assumere;

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 3 persone da assumere.

In riferimento al periodo precedente si nota un incremento del settore “Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport”, “Costruzioni, Impianti, Immobiliare” e “Servizi turistici e culturali, Ristorazione”, mentre restano relativamente stabili le offerte occupazionali di “Industria, Produzione, Metalmeccanico” e “Servizi amministrativi e contabili, Servizi professionali” con la persistente presenza di lavoro stagionale e mansioni legate ai picchi di lavoro delle attività manifatturiere. Nel report – consultabile a questo link ( https://tinyurl.com/eu38rhtb ) – è indicato il titolo di ciascun annuncio, il numero identificativo dell’offerta di lavoro, il profilo ricercato, il CPI di riferimento cui rivolgersi per approfondimenti e informazioni, il link all’offerta specifica. Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego Bari, è necessario l’accesso al portale lavoroperte.regione.puglia.it o all’app Lavoro per te Puglia. Nello stesso documento di resoconto delle vacancy dell’Agenzia è disponibile una specifica sezione dedicata alle offerte delle imprese per gli iscritti al collocamento mirato, persone con disabilità e altre categorie protette. Sono 8 le unità ricercate per le offerte occupazionali dedicate a queste categorie di lavoratori, distribuite in diversi profili. I datori di lavoro, per la ricerca di personale, contattando i Centri per l’impiego che supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO), utilizzano un servizio gratuito e personalizzato. I Centri per l’impiego degli ambiti territoriali di Foggia, Bat e Bari collaborano in sinergia per favorire la promozione delle offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO delle tre province. ARPAL Puglia, con tali finalità, in collaborazione con i CPI delle province BA, BAT e FG promuove anche eventi di natura occupazionale di rilievo locale, sovraprovinciale e regionale. Il report dei tre ambiti si caratterizza, complessivamente, per 290 annunci con un totale di 616 risorse da assumere. Per una più approfondita e generale consultazione interprovinciale delle offerte di lavoro, è possibile visionare direttamente i report dei Centri per l’impiego di BAT e Foggia disponibili a questi link. Report delle offerte della provincia di BAT: https://www.calameo.com/read/0074071715814a5887c06 . Report delle offerte della provincia di Foggia: https://tinyurl.com/4tddnb89 . Occasioni di lavoro e formazione, anche extranazionali, provengono dalla rete europea dei servizi per l’impiego EURES ( https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ), consultabile anche filtrando la ricerca per le categorie di nazione, settore e professione). Nella sezione dedicata del report sono presenti anche offerte occupazionali estere per numerosi e interessanti profili lavorativi. Per informazioni su questi e altri servizi, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Bari e provincia, tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione). I contatti di tutti i centri per l’impiego regionali sono consultabili su https://arpal.regione.puglia.it/. La pagina Facebook “Centri per l’impiego Bari e provincia” accessibile al link https://www.facebook.com/people/Centri-Impiego-Bari-e-provincia/100081186852627/ è in continuo aggiornamento con nuove opportunità di lavoro e altre iniziative.”