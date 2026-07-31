450 ettari di vegetazione distrutti nel Parco. Il bilancio dei Vigili del Fuoco

E’ il dato fornito dai Vigli durante la ”tre giorni’ di fuoco e fiamme all’interno del Parco della Murgia e dintorni, che hanno visto impegnati come abbiamo riportato in altri servizi anche il gruppo volontari per l’ambiente di Matera e gli operai del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto.Un intervento, come riporta il comunicato, complesso anche in relazione alla presenza di zone impervia dove era difficile intervenire nonostante anche l’impiego di mezzi aerei. Si è evitato il peggio per evitare che le fiamme, come accaduto in passato, raggiungessero il bosco di Lucignano e l’area della vicina cementeria. Gli incendi, ricordiamo, avvengono quasi esclusivamente ad opera dell’uomo. Ma è opportuno rafforzare vigilanza e attivare campagne di prevenzione e sensibilizzazione,a vari livelli organizzativi, che quest’anno non ci sembra aver notato…



IL Comunicato dei vigili del fuoco.

Dalle ore 18:00 circa di mercoledì 29 luglio, numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica di un vasto incendio divampato all’interno del Parco della Murgia Materana. Secondo una prima stima, ancora in fase di conferma, il rogo ha distrutto circa 450 ettari di vegetazione.

Le attività di bonifica e controllo dell’area proseguono tuttora nella giornata odierna, venerdì 31 luglio.

Decisivo per contenere e domare le fiamme, divampate in una zona particolarmente impervia e complessa, è stato il supporto aereo garantito da tre canadair e un elicottero dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato complessivamente 113 lanci.

Sul terreno sono scese in campo sia le squadre di soccorso ordinario sia quelle AIB (Antincendio Boschivo), coordinate dagli specialisti DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), fondamentali per raccordare l’azione delle squadre di terra con l’intervento dei mezzi aerei. Nella mattinata di oggi, inoltre, le operazioni di bonifica e monitoraggio sono state ulteriormente supportate dalla squadra del nucleo S.A.P.R. (Soccorso Aereo a Pilotaggio Remoto – droni).

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato affiancato e coadiuvato dal personale del Consorzio di Bonifica e dai volontari della Protezione Civile. Grazie al tempestivo e coordinato lavoro di tutte le forze in campo, è stato possibile proteggere e salvaguardare il bosco di Lucignano e l’area della vicina cementeria.