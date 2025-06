42 nuove assunzioni nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera

“Questa mattina a Matera 42 nuovi professionisti sanitari dei quali 25 infermieri e 17 Operatori Socio Sanitari hanno firmato il contratto di assunzione nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.” Lo si legge in una nota dell’ASM in cui si specifica che “I contratti, tutti a tempo indeterminato, sono stati firmati alla presenza dell’Assessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio, Friolo, del Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco del Direttore Amministrativo, Antonio Conoci e del Direttore del Personale, Eustachio Marcosano.

I nuovi assunti che entreranno in servizio nei prossimi giorni, sono unità rivenienti dallo scorrimento delle graduatorie dei concorsi unici regionali per infermieri e oss, ed opereranno nelle strutture ospedaliere di Matera e nei presidi sanitari della provincia.

Migliora dunque l’offerta sanitaria nel territorio ASM con l’obiettivo di rispondere in maniera più efficiente ed efficace ai bisogni di cura e di assistenza dei cittadini. Queste ultime 42 assunzioni rientrano nel programma di 270 assunzioni previste dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera nell’anno 2025.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.