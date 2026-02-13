41^ edizione Carnevale Marinese: il 15 febbraio gran finale con sfilata e festa anni ‘90

Dopo il grande entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrata nella prima sfilata dell’8 febbraio, il Carnevale Marinese continua a colorare la città con la sua 41ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e amati del territorio.

I dettagli dell’edizione numero 41 sono stati illustrati durante la conferenza stampa svoltasi stamattina presso il Palazzo della Delegazione a Marina di Ginosa. Presenti il Sindaco Vito Parisi, l’Assessore alla Cultura Vera Santoro, il delegato sindaco Giuseppe Bongermino, il Presidente della Pro Loco “L.Strada’’ di Marina di Ginosa Michele Coratella e in rappresentanza del Gruppo Carnevale Marinese Rino Punzi.

Da oltre quarant’anni, il Carnevale Marinese porta nelle strade allegria, musica e tradizione, coinvolgendo famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. La prima giornata ha visto una grande affluenza di pubblico, carri allegorici curati nei dettagli, maschere creative e tanta animazione, trasformando la città in una vera festa a cielo aperto.

L’appuntamento conclusivo è fissato per domenica 15 febbraio, con partenza alle ore 15.00 da Ex Blue Moon con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. I gruppi mascherati attraverseranno la città tra musica, colori e spettacoli itineranti, regalando un pomeriggio di divertimento e spensieratezza per tutti.

A chiudere in grande stile la 41ª edizione del Carnevale Marinese sarà la festa finale in Piazza Eventi, con lo spettacolo “Nei 90 io c’ero”: un’esplosione di energia e musica che farà rivivere le atmosfere indimenticabili degli anni ’90, coinvolgendo il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo.

INGRESSO LIBERO

La 41ª edizione del Carnevale Marinese è il risultato di un lavoro iniziato molti mesi prima grazie alla collaborazione tra Comune di Ginosa, Pro Loco “L. Strada’’ e Gruppo Carnevale Marinese, con la sinergia di altre associazioni locali e volontari.

Un percorso di preparazione che ha posto al centro i bambini e i ragazzi, veri protagonisti dell’evento anche quest’anno. Grazie ai Laboratori per Carnevale 2026, organizzati dalla Pro Loco “L. Strada” APS, dal Gruppo Carnevale Marinese e promossi dal Comune di Ginosa, i più piccoli hanno partecipato attivamente alla realizzazione del Carnevale, mettendo in campo entusiasmo, creatività e grande voglia di esserci.

Nei laboratori, aperti a tutta la comunità, hanno potuto dare forma alle proprie idee attraverso la realizzazione di soggetti in polistirolo, la lavorazione della cartapesta e incontri formativi con esperti maestri cartapestai, dando vita a un’iniziativa che ha fatto da apripista alla 41ª edizione e che ha rafforzato il valore educativo, culturale e partecipativo della manifestazione.

Il Carnevale Marinese si conferma così anche un momento di condivisione e identità collettiva, capace di unire generazioni diverse nel segno della festa.