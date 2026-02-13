venerdì, 13 Febbraio , 2026
HomeCronaca41^ edizione Carnevale Marinese: il 15 febbraio gran finale con sfilata e...
Cronaca

41^ edizione Carnevale Marinese: il 15 febbraio gran finale con sfilata e festa anni ‘90

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Dopo il grande entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrata nella prima sfilata dell’8 febbraio, il Carnevale Marinese continua a colorare la città con la sua 41ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e amati del territorio.
I dettagli dell’edizione numero 41 sono stati illustrati durante la conferenza stampa svoltasi stamattina presso il Palazzo della Delegazione a Marina di Ginosa. Presenti il Sindaco Vito Parisi, l’Assessore alla Cultura Vera Santoro, il delegato sindaco Giuseppe Bongermino, il Presidente della Pro Loco “L.Strada’’ di Marina di Ginosa Michele Coratella e in rappresentanza del Gruppo Carnevale Marinese Rino Punzi.
Da oltre quarant’anni, il Carnevale Marinese porta nelle strade allegria, musica e tradizione, coinvolgendo famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. La prima giornata ha visto una grande affluenza di pubblico, carri allegorici curati nei dettagli, maschere creative e tanta animazione, trasformando la città in una vera festa a cielo aperto.
L’appuntamento conclusivo è fissato per domenica 15 febbraio, con partenza alle ore 15.00 da Ex Blue Moon con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. I gruppi mascherati attraverseranno la città tra musica, colori e spettacoli itineranti, regalando un pomeriggio di divertimento e spensieratezza per tutti.
A chiudere in grande stile la 41ª edizione del Carnevale Marinese sarà la festa finale in Piazza Eventi, con lo spettacolo “Nei 90 io c’ero”: un’esplosione di energia e musica che farà rivivere le atmosfere indimenticabili degli anni ’90, coinvolgendo il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo.

INGRESSO LIBERO

La 41ª edizione del Carnevale Marinese è il risultato di un lavoro iniziato molti mesi prima grazie alla collaborazione tra Comune di Ginosa, Pro Loco “L. Strada’’ e Gruppo Carnevale Marinese, con la sinergia di altre associazioni locali e volontari.
Un percorso di preparazione che ha posto al centro i bambini e i ragazzi, veri protagonisti dell’evento anche quest’anno. Grazie ai Laboratori per Carnevale 2026, organizzati dalla Pro Loco “L. Strada” APS, dal Gruppo Carnevale Marinese e promossi dal Comune di Ginosa, i più piccoli hanno partecipato attivamente alla realizzazione del Carnevale, mettendo in campo entusiasmo, creatività e grande voglia di esserci.
Nei laboratori, aperti a tutta la comunità, hanno potuto dare forma alle proprie idee attraverso la realizzazione di soggetti in polistirolo, la lavorazione della cartapesta e incontri formativi con esperti maestri cartapestai, dando vita a un’iniziativa che ha fatto da apripista alla 41ª edizione e che ha rafforzato il valore educativo, culturale e partecipativo della manifestazione.
Il Carnevale Marinese si conferma così anche un momento di condivisione e identità collettiva, capace di unire generazioni diverse nel segno della festa.

Articolo precedente
“I correttivi ai vitalizi non bastano, uniamoci per sbloccare il referendum”
Articolo successivo
Al Garden Center di Matera sboccia la magia: fino all’8 marzo la Mostra delle Orchidee
Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti