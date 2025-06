40 gradi..all’ombra dell’albero di via Aldo Moro

Per i turisti che a Matera sostano in prossimità della pensilina di via Aldo Moro,in attesa dei bus che li porteranno all’aereoporto di Bari Palese ”San Nicola”, quel grande albero dal fogliame fitto e con una erbetta che attornia il monumento di Basaglia al 21 settembre 1943 è davvero un refrigerio. Rare le folate di vento, ma va bene così. Del resto la pensilina è arroventata per la lunga esposizione solare. Meglio di niente ma soluzione naturale apprezzata a giudicare dai turisti, che si sistemano aldiquà e aldilà della piazzola.