4 novembre. Matera non dimentichi il museo dedicato al generale Ignazio Pisciotta

…Lo facciamo noi. Come non ricordare Il generale materano dei bersaglieri Ignazio Pisciotta, autore nel corso della Grande Guerra della celebre scritta su una casa diroccata del fronte italo austriaco ” Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati” ? Fu una scossa per tanti. A cominciare dai vertici dello stato maggiore del Regio Esercito che si erano intestarditi in una strategia fallimentare e con tanto morti inutili al fronte. La reazione ci fu e rimediammo una vittoria sul campo, anche se dopo e anche in maniera strumentale venne definita come ”una vittoria mutilata”, tanto da alimentare malcontento tra i reduci e ad armare – senza colpo ferire- la ”Marcia su Roma” che aprì al ventennio fascista guidato dal ”duce” Benito Mussolini. Matera conserva tante testimonianze della Prima guerra mondiale proprio nel museo voluto quasi 40 anni fa dall’ex presidente Francesco Masciandaro, che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare per il suo piglio battagliero.





E va lui il merito di aver raccolto in un intenso lavoro di rete armi di diversa fattura, dimensione, portata e uso, divise, foto, editti, dispositivi di comunicazione, le immancabile gavette, lettere di militari e cimeli vari. Materiali custoditi nella sede di via Francesco D’Alessio in un museo che quest’anno è mancato tra i luoghi e le tappe da visitare sia per il 4 novembre . L’attuale presidente, il professor Francesco Lisanti incontrato in piazza Vittorio Veneto con monsignor Benoni Ambarus, interviene in tutte le manifestazioni organizzate a Matera e che sono un segno identitario per la città e il Paese, portando riflessioni e ricordi di impegno civile e istituzionale. Fa quello può per far conoscere il Museo, a cominciare dai giovani. Merita sostegno con un invito al territorio, alla comunità locale a tutelare la memoria di quanti oltre un secolo fa diedero un colpo di reni in difesa della Patria.

