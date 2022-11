4 novembre con la storia dell’Arma in vetrina

Con il gusto nelle scelte e la passione di sempre i Carabinieri danno prova, anche durante la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, di essere tanta parte della storia del Paese, con una parte della loro identità. E quale migliore simbolo identitario che esporre le scintillanti corazze e le divise istituzionali, a cominciare da elmo e corazza…del reggimento corazzieri del Presidente della Repubblica e la grande uniforme speciale, con spade, crest,l’immancabile calendario. Fino a quella insegna metallica che nei centri grandi e piccoli contrassegnava, fino a qualche lustro fa, le caserme dell’Arma. Un tuffo nel passato, come quella piccola cassa di legno, quella esposta è in livrea azzurra, che era il bagaglio d’ordinanza di tanti carabinieri durante il trasloco da un paese a una città, per esercitare un ruolo riconosciuto e apprezzato da generazioni di italiani. Il 4 novembre è anche questo e quanto esposto a Matera, presso la Galleria Opera Arte e Arti, nella centrale via Ridola, ne è una conferma.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’ ARMA

MATERA. 4 NOVEMBRE 2022, ESPOSIZIONE UNIFORMI DELL’ARMA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

