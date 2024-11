4 novembre ad Altamura. Omaggio ai Caduti della Grande Guerra e ai Martiri del 1799

Una cerimonia, cominciata davanti al Municipio, per la deposizione della Corona di alloro e proseguita davanti ai monumenti simbolo del sacrificio, della pace e della libertà. E il sindaco, Vitantonio Petronella, non ha mancato di ricordare i valori dell’Unità nazionale e il ruolo della Forze armate a tutela del Paese e a difesa della pace, di stretta attualità in questo periodo in relazione ai conflitti in Medio Oriente, Ucraina e in altre zone del piante. E senza dimenticare quanto recita la Costituzione in materia. Un invito a investire di più e a non lesinare gli sforzi per la pace.

Partecipazione Celebrazioni 4 Novembre 2024



Questa mattina il Sindaco Vitantonio Petronella, accompagnato dalle altre autorità civili e militari, ha reso omaggio alle Forze Armate in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate, celebrata il 4 novembre.

La cerimonia è iniziata presso il Palazzo di Città con la deposizione della corona, proseguendo con un corteo verso il Monumento ai Martiri del 1799 in Piazza Duomo e il Monumento dei Caduti in Piazza Zanardelli. In questo luogo, il Primo Cittadino ha tenuto un discorso a nome dell’Amministrazione Comunale, che riportiamo integralmente di seguito:

“Il 4 Novembre celebriamo la Festa dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. Il momento è fondamentale per riconoscere l’inestimabile lavoro e impegno che tutte le Forze Amate dedicano alla difesa della nostra nazione.

Saluto tutte le autorità presenti e un saluto particolare al nuovo Comandante del 7° Reggimento Bersaglieri, Colonnello Vito Gargiulo.

Ogni anno, con la data del 4 novembre, ricordiamo un particolare momento storico in cui le forze della nostra Italia superarono divisioni e rivalità, per creare il sogno di un’unica nazione. Impegno, sacrificio, unità e coraggio hanno contraddistinto quei momenti. Per questo, ringrazio tutte le Forze Armate, il loro operato quotidiano è fondamentale per il servizio alla Patria.

In questi ultimi anni, segnati da venti di guerra difficili e critici, dobbiamo guardare al futuro con grande attenzione. La Pace non si costruisce solo con le parole, ma con i fatti; con interventi politici lungimiranti, con interventi che toccano il rispetto reciproco e che mettono al centro la persona, la società, la comunità, il vivere quotidiano. Oggi viviamo in una società difficile e complessa: è una società caratterizzata da una serie di elementi diversi, in cui prevale l’incertezza che può essere superata se noi vogliamo superarla. Dobbiamo procedere con coraggio, senza restare a guardare.



Le Forze Armate contribuiscono alla pace e alla sicurezza mondiale, utili al benessere che ogni società vive. L’occasione è utile per rendere omaggio ai tanti caduti in guerra, ai feriti, ma anche a quanti si impegnano con responsabilità quotidiana, pronti a far fronte alle sfide future. Il futuro sono i nostri giovani che vanno educati e preparati culturalmente, altrimenti avremo fallito noi per primi.

Proprio la Costituzione affida alle Forze Armate il compito di difendere il nostro Paese e tutelarne gli interessi, ricordando che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. È un chiaro segnale che ci pone nelle condizioni di cercare e di volere la Pace, ovunque e in ogni contesto. La pace è un valore supremo e una condizione necessaria per favorire libertà fra i popoli e diritti umani di ogni persona.



Ogni donna, ogni uomo che è parte delle Forze Armate conosce bene quanto la loro responsabilità è prerogativa per il futuro di tutti noi. Tutti abbiamo il dovere di perseguire, con il dialogo e la cooperazione, iniziative di pace.

Grazie a tutti coloro che servono e hanno servito nelle nostre Forze Armate, grazie per la dedizione e per la determinazione del vostro lavoro.

Grazie a voi per essere qui oggi e buona festa!”