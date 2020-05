Buona la prima per la ripresa parziale di varie attività produttive con la Fase 2 disposta dal Governo. A Matera così come in altri centri della Basilicata il clima della vigilia, e già da sabato scorso, è improntato a una moderata liberazione dalle misure restrittive domiciliari. Traffico in aumento, pulizie preventive all’interno delle attività autorizzate ( per informazioni leggete il Decreto Ministeriale e l’Ordinanza regionale) e servizi di controllo delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale, con il supporto dei Volontari di Polizia di Stato nei punti strategici dei transiti veicolare, a ridosso dei piazzale bus. Nessun arrivo in mattinata di autobus extraregionali in via Don Luigi Sturzo,attesi per la serata.



E del resto l’ordinanza del presidente della giunta regionale, Vito Bardi, è ferrea : chi arriva va in quarantena. E chi l’ha fatta è ripartito già o puo’ ripartire… Gente in giro se ne vede, con mascherina, ben distanziata e possibilità di prendere un caffè da asporto o qualcosa da mangiare. In centro, e non solo, bar e altre attività similari operano con accesso controllato. Un segnale di ripresa e a fine giornata i gestori sapranno se i conti tornano, tenendo conto delle spese aggiuntive per le modalità di vendita da asporto.



Qualcuno ha potuto recarsi anche nei cimiteri, aperti solo in mattinata, altri hanno continuato a fare sport con le ferree regole del distanziamento. La vita riprende ma sarà lunga per tornare alla normalità, tenendo conto della carenza di liquidità di cittadini,imprese, del pagamento di imposte e mutui rinviati, e dell’assenza, aldilà dei pronunciamenti sulle attività di prossimità e sulle opportunità del digitale. Altre attività, dalla ristorazione alla cura della persona attendono di aprire, in sicurezza. Serve senso di responsabilità.I rischi da contagio da virus a corona sono ancora lì. Non dimentichiamolo.