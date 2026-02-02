4.000 euro in più al mese, ai consiglieri regionali. Aumenti tenuti nascosti ai cittadini.

Il diavolo si annida nei dettagli, nei meandri delle leggi regionali. Là dove si inseriscono commi che lì per lì non dicono nulla all’occhio esterno. E che spesso nascondono qualche cosa che non si vuole che si sappia. Fino a quando qualcuno, magari un giornalista che non si ferma ai comunicati stampa, va a rovistare e fa emergere il non detto. Ovvero che “all’articolo 70″ della legge di assestamento di bilancio discussa dal 25 al 27 novembre scorso, a seguito di un “emendamento presentato nottetempo dalla maggioranza di centrodestra“, si è stabilito che “il prelievo del 10% dell’indennità “base” da 6.600 euro introdotto nel 2017, al culmine delle campagne contro i privilegi della “casta”, non sarà più obbligatorio ma facoltativo. “Le somme in questione, quindi, continueranno a confluire nell’apposito fondo per iniziative e progetti d’interesse sociale soltanto «previa adesione» del consigliere regionale desideroso di devolvere in beneficenza il 10% della sua paga base.” Una furbata tenuta sotto traccia e non emersa, nonostante in questi giorni si sia parlato tanto di questa misura approvata dieci anni fa e che ha alimentato proprio quel fondo per spese sociali da cui si vogliono prelevare i soldi per pagare i contributi a carico dei consiglieri per la costituzione del mini vitalizio. A farlo emergere è ancora una volta, meritoriamente, Leo Amato, oggi, su Il Quotidiano del Sud-L’Altravoce (QUI il link all’articolo di oggi), confermando la utilità per i cittadini del ruolo della stampa come “cane da guardia del potere“. Svelando così questo ulteriore “aumento nascosto delle indennità per i componenti dell’Assise di via Verrastro, mascherato da precisazione normativa” e che appare sui “cedolini in lavorazione negli uffici del parlamentino lucano per la mensilità di gennaio 2026.” E ricordando come questa vergognosa norma sia stata “approvata alle prime ore del mattino del 27 novembre con 11 voti favorevoli degli esponenti della maggioranza di centrodestra presenti in aula, e 5 voti contrari.” E che “dai banchi dell’opposizione la sola pentastellata Viviana Verri provava a denunciare la modalità d’intervento su questi temi.” Nel mentre registra che “A ieri, nessuno tra consiglieri e componenti della giunta avrebbe comunicato l’«adesione» o l’intenzione di provvedere personalmente a devolvere in beneficenza le somme in questione. Piuttosto che mettersele in tasca.” AMEN! Quindi ogni consigliere regionale ora incasserà: “circa 6.600 euro di indennità base in luogo di 5.940; 4.500 di rimborsi per «spese di mandato» senza alcun vincolo di rendicontazione in luogo di 3.000, dopo l’eliminazione dell’obbligo di utilizzarne 1.950 per retribuire portaborse e collaboratori; e 1.500 euro di contributi previdenziali a integrazione dei 500 a suo carico, per ottenere il diritto all’erogazione del mini-vitalizio da 600 euro al compimento dei 65 anni. Oltre alle indennità di funzione in base al “grado “ ricoperto. In totale si parla di circa 4.050 euro al mese in più rispetto a un consigliere regionale della scorsa legislatura.” Aumenti che, se dovessero rimanere in piedi le norme dei mini vitalizi (retroattività e accesso al Fondo alimentato dal taglio del 10%), lieviterebbero ancor di più: “4.450 euro in più per chi è al primo mandato….fino a 7.4500 euro al mese in più, invece, per i consiglieri con 2 mandati alle spalle dalla cancellazione del vitalizio vero e proprio, nel 2012, che optassero per il raddoppio di quello “mini” (Bardi, Francesco Fanelli, Carmine Cicala, Rocco Leone, Franco Cupparo, Giovanni Vizziello, Michele Napoli). E quasi 10.000 euro al mese in più per quelli al terzo mandato “scoperto” dal vitalizio originale, che optassero per triplicare la pensioncina (Roberto Cifarelli, Mario Polese, Marcello Pittella).” Quanta manna ragazzi. Ma non cade dal cielo…..e non è per tutti. Solo per pochi eletti che possono decidere da soli quanto regalarsi. Quanto tutto ciò sia indecente sia nella forma che nella sostanza, non ci sembra sfiori lontanamente sia gli autori che i beneficiari tutti. Considerato il silenzio che ha avvolto l’approvazione oltre due mesi fa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.