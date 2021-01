I dati dei tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri, domenica 24 gennaio, in Basilicata c’è ancora il solito basso numero di tamponi molecolari effettuati che tiene basso l’incremento del numero totale dei positivi in regione, ma non riesce del tutto a mettere la polvere sotto il tappeto.

Infatti anche oggi (come ieri) anche dai pochi tamponi molecolari 551 (giornata precedente 559) processati ieri sono stati 73 i positivi rilevati che corrispondono al 13,25%, ancora in salita rispetto al 9,12% del giorno precedente che era stato quasi il doppio del 5,61% e molto superiore al 5,30% del dato nazionale.

Balzano agli occhi i 39 casi concentrati a Matera, seguono gli 8 di Lauria e poi via via numeri più ridotti.

Come avviene da giorni, nel report di oggi viene riferito che sarebbero stati processati 1.484 test antigenici, dato non valutabile in assenza degli esiti.

Anche oggi, purtropp0, si registrano 4 decessi, mentre risalgono a 92 (da 85) i ricoveri totali e salgono a 6 (erano 4) quelli in terapia intensiva.

39 sono i guariti della giornata, mentre il numero totale dei positivi in Regione risale al momento a 6.711.

Più rassicurante il dato che forniamo ogni lunedì, ovvero la media della settimana appena conclusa della incidenza dei positivi sui tamponi processati, che questa volta è l’8,27%. In discesa rispetto al 10,25% della settimana precedente e delle due precedenti.

Ma ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 25 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 24 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 205.277

Tamponi totali negativi n. 190.104

Persone testate n. 127.375

Tamponi molecolari di giornata n. 551

Test antigenici totali 1.484

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 73

RICOVERATI N. 92

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 12

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 06

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI N. 39

DECESSI TOTALI N. 4

Residenti: n. 4

• Lauria

• Potenza (n. 3)

POSITIVI TOTALI N. 73

Residenti: n. 68

N. Comune

1 Abriola (domiciliato a Potenza)

1 Atella

4 Avigliano

1 Castelluccio Inferiore

1 Grassano

1 Irsina

3 Latronico

8 Lauria

2 Maratea

39 Matera

4 Melfi

1 Montescaglioso

1 Policoro

1 Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Nigeria (domiciliati a Matera)

1 Toscana (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 2

N. Regione/ Stato estero

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 39

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 38

N. Comune

7 Avigliano

7 Brienza (n. 1 domiciliato a Roma)

1 Irsina (domiciliato a Gravina in Puglia)

1 Maratea

2 Matera

1 Melfi

1 Nova Siri

2 Potenza

1 Ripacandida

14 Stigliano

1 Vaglio Basilicata

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.711

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.619

DECEDUTI RESIDENTI N. 307

GUARITI RESIDENTI N. 5.509