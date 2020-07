Salta lo zero delle ultime settimane e di botto, ma era inevitabile, vengono fuori ben 36 casi di soggetti positivi al virus a corona : 26 a Potenza città e 10 in provincia di Matera. Si tratta di migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti in Basilicata Sull’argomento primi provvedimenti del presidente Bardi, duro dibattito in consiglio regionale e presa di posizione del senatore della Lega Pepe che punta il dito contro le scelte del ministro degli Interni.

LA NOTA DELLA TASK FORCE REGIONALE

Emergenza Covid-19, eseguiti tamponi su 62 migranti dal Bangladesh

Sono in tutto 36 i migranti risultati positivi al Covid 19: 26 a Potenza e 10 nella provincia di Matera. Lo comunica la Task force regionale.

Per quanto riguarda la città capoluogo, gli esami hanno riguardato un gruppo di 50 persone, tutte di sesso maschile, proveniente dal Bangladesh e arrivato in pullman a Potenza nella notte del 15 luglio. I migranti erano sbarcati a Lampedusa l’11 luglio dalla Libia e subito dopo trasferiti ad Agrigento, da dove sono partiti per il capoluogo lucano.

Appena arrivati, sono stati accolti in un due diverse strutture e, come assicurato dagli enti che hanno la responsabilità della gestione, sono stati messi in quarantena e poi presi in carico dall’US Covid di Potenza, che ha eseguito i tamponi.

Su un gruppo di dieci migranti, ospitati in una prima struttura, i tamponi sono stati effettuati il 17 luglio e processati il 18. Sono risultati tre positivi. Sono stati sottoposti a tampone anche i 5 operatori, risultati negativi. Sull’altro gruppo di 40 migranti, ospitati in una seconda struttura, i tamponi sono stati eseguiti il 20 luglio. 23 ospiti sono risultati positivi al Coronavirus. Il tampone è stato esteso agli 11 operatori, risultati tutti negativi.

I tre tamponi risultati positivi il 18 e processati dal Crob di Rionero sono stati confermati con gli esami di secondo livello presso il laboratorio di riferimento regionale dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Per quanto riguarda la provincia di Matera, sono stati effettuati tamponi su un gruppo di 12 migranti e di questi 10 sono risultati positivi. I migranti, originari tutti del Bangladesh e arrivati il 15, sono attualmente in isolamento in una struttura dedicata nella città di Irsina. Gli operatori della struttura e gli altri ospiti della stessa saranno sottoposti a tampone nella giornata di domani.

Tutti i soggetti risultati positivi, al momento dell’esecuzione dei tamponi, erano asintomatici



LA MISURA DI BARDI

Emergenza Covid-19, Bardi: monitorare flussi migranti

“Ho sentito i Prefetti di Potenza e Matera e insieme abbiamo concordato di evitare gli spostamenti in uscita dalle strutture e di Irsina e Potenza da parte degli immigrati giunti nelle ultime ore nella nostra regione. Chiediamo con forza al Governo di intervenire per monitorare i flussi che stanno avvenendo nel Sud Italia di persone arrivate nel nostro Paese senza adeguati controlli sanitari. Non vogliamo che tutti gli sforzi dei lucani di questi mesi, che ci hanno portato a essere la prima regione Covid free d’Italia, siano vanificati da test sierologici evidentemente inefficaci. Bloccare spostamenti a rischio, monitorare la situazione, effettuare tamponi in tutte le zone a rischio e presidiare il territorio. Vigilanza al massimo e tolleranza zero. La priorità del governo deve essere quella di tutelare la salute, non di allargare le maglie senza garantire controlli adeguati. Bisogna dare alle Regioni strumenti necessari per tutelare le comunità locali”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



l’iNTERVENTO DEL SENATORE PEPE

RPT CON TESTO CORRETTO Coronavirus: Pepe (Lega), Basilicata prima regione virus free grazie a Lamorgese rimpiomba nell’incubo

Roma, 21 Luglio – “ È una vergogna! La Basilicata è stata la prima regione Covid free e ora, per colpa della Lamorgese e di questo governo ripiomba nell’incubo del virus. Hanno riaperto i porti, sono ricominciati gli sbarchi, riempiono i territori di immigrati quindi a oggi – solo in Basilicata – dopo i primi tre positivi altri 40 immigrati sono stati sottoposti a tampone e 22 risultano positivi . Vogliamo sapere se è vero – come ci dicono – che fino a poche ore fa andavano liberamente a spasso. L’Italia ha un ministro dell’interno che invece di difenderci mette in pericolo il Paese”.

Lo dichiara il Senatore della Lega Pasquale Pepe.



E QUELLO DEL CONSIGLIERE VIZZIELLO

IL SACRIFICIO DEI LUCANI CORRE IL RISCHIO DI ESSERE VANIFICATO

Nonostante il senso di responsabilità dimostrato dai cittadini.lucani attraverso la rigorosa osservanza delle norme sul distanziamento sociale prescritte dalle ordinanze governative, i sacrifici di una intera comunità, quella lucana, rischiano di essere vanificati dal pressappochismo e dalla superficialità di chi, avendo responsabilità di governo,ha consentito lo sbarco sul territorio nazionale e il trasferimento presso i centri di accoglienza di centinaia di cittadini extracomunitari senza preoccuparsi di verificare le condizioni di salute degli stessi.

E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello, con riferimento alla notizia secondo cui sarebbero risultati positivi al Covid ben 38 dei 73 migranti giunti sul territorio lucano.

“Non si può chiedere ai cittadini di essere responsabili se non si è data prova di responsabilità”-conclude Vizziello- una regola che è il fondamento morale prima ancora che giuridico di ogni comunità civile.