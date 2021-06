Il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata quest’anno compie trentacinque anni dalla costituzione del primo “Comitato regionale provvisorio Lucano” dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

“Rappresenta per noi attuali dirigenti Unpli regionali e nazionali, per le Pro Loco della Basilicata e per le istituzioni tutte, una data storica – sottolinea Rocco Franciosa, Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata – che segna l’inizio di un lungo percorso di crescita associativa accompagnato da un costante rapporto con la Regione Basilicata, l’Apt Basilicata e i Comuni, per lo sviluppo turistico, sociale e culturale dei territori lucani”.

Era il 13 Giugno 1986 quando la Regione Basilicata Dipartimento Attività produttive con l’allora Assessore regionale Donato Martiello in collaborazione con Antonio D’Elicio, presidente della Pro Loco Montescaglioso e Bruno Mario Albano Presidente della Pro Loco Pignola, incaricati dal Presidente Nazionale UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Michele Benetazzo, rispettivamente commissari della Provincia di Matera e della Provincia di Potenza, organizzarono a Monticchio Laghi (PZ) il Primo Convegno regionale delle Pro Loco dal titolo “Ruolo delle Pro Loco nella realtà turistica regionale” che portò alla creazione di un Comitato regionale provvisorio.

Il Comitato regionale provvisorio era composto da i Presidenti di allora: Alagia Giuseppe (Pro Loco Lagonegro), Albano Bruno Mario (Pro Loco Pignola), Cacciatore Franco (Pro Loco Melfi), Canora Vincenzo (Pro Loco Accettura), D’Alessandro Elvira (Pro Loco Sant’Arcangelo), D’Elicio Antonio (Pro Loco Montescaglioso), Gioia Franco (Pro Loco Castelluccio Inferiore), Manolio Armando (Pro Loco Colobraro), Masiello Donato (Pro Loco Lavello), Sisto Pasquale (Pro Loco Pisticci), Varasano Attilio (Pro Loco Nova Siri) e Votta Tommaso (Pro Loco Villa d’Agri) da cui scaturirono con una lunga ed intensa attività tutte le varie fasi costituenti con diversi incontri territoriali per sensibilizzare le Pro Loco lucane attive ad associarsi all’Unpli Basilicata, a lavorare come primo obiettivo importante alla formulazione di proposte e suggerimenti in riferimento alla Legge regionale che avrebbe disciplinato l’organizzazione turistica della Regione Basilicata che sarebbe stata emanata in quegli anni, e giungere alla prima assemblea regionale Unpli Basilicata delle Pro Loco associate per l’elezione degli organismi dirigenti nell’anno 1987.

“Abbiamo il dovere morale di riconoscere ai padri fondatori dell’Unpli Basilicata, ai tanti dirigenti lungimiranti delle Pro Loco, un lavoro straordinario di puro volontariato, durato oltre trenta lunghi ed intensi anni – sottolinea il Presidente Franciosa – in particolare a Bruno Mario Albano (già Presidente Pro Loco Pignola), primo Presidente Unpli Basilicata dal 1987 al 1991 poi sempre vicepresidente dal 1991 al 2014 e ad Antonio D’Elicio (già Presidente Pro Loco Montescaglioso), vicepresidente dal 1987 al 1991 e poi sempre Presidente Unpli Basilicata dal 1991 fino al 2016, che con impegno, amore, altruismo, sacrifici e passione, hanno consentito la creazione del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata riconosciuto dalla Regione Basilicata con la legge “Sistema turistico regionale” del 7/2008 come “associazione rappresentativa delle Pro Loco attive in ambito regionale e provinciale, per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località”.

“Il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata, dell’Anci Basilicata e dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – fa sapere il Presidente Franciosa – ha deciso di celebrare l’anniversario del trentacinquesimo anniversario dalla costituzione del primo Comitato regionale provvisorio Lucano dell’Unpli con la presentazione di una corposa pubblicazione celebrativa dal titolo “Basilicata: Pro Loco, Volontari tra identità e cultura del territorio” per tratteggiare gli avvenimenti più importanti, le proposte avanzate alle istituzioni e le innumerevoli attività svolte per lo sviluppo dell’associazionismo turistico e culturale lucano, da dedicare alla memoria di Bruno Mario Albano e Antonio D’Elicio, purtroppo non più in mezzo a noi, e per riconoscerne ed esaltarne il loro straordinario impegno, unitamente a tutti i dirigenti che per tanti anni hanno dedicato una parte importane della loro vita per far conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale della Basilicata oltre i propri confini regionali.”

“L’anniversario della costituzione del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata – conclude Franciosa – coincide con la ripartenza dell’attività associativa dopo un doloroso periodo per le attività delle Pro Loco sui territori fortemente penalizzato dalla pandemia sanitaria mondiale da Covid – 19, ci auspichiamo possa rappresentare un bel segnale di speranza per i tanti volontari di riprendere il normale impegno a favore della promozione sociale – culturale e turistica delle comunità lucane”.