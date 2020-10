Il totale dei positivi lucani salgono a 258. Sono, infatti, 33 i nuovi positivi emersi dai tamponi analizzati ieri 30 settembre in Basilicata (11 a Venosa dove sono state chiuse le scuole per due settimane, 1 a Sant’Arcangelo (vice preside), 3 a Sasso di Castalda, 3 a Moliterno -uno dei quali ospite della casa di riposo di Brienza, 2 a Marsico Nuovo, 2 a Marsicovetere, 1 a Viggiano, 1 a Pescopagano, 1 a Villa d’Agri, 1 a Matera, 1 a Gorgoglione, a 1 Melfi, 1 a Brienza, 1 a Tramutola, 1 a Sarconi, 1 a Forenza, 1 Oss a Villa d’Agri ma residente a Montesano). Due i guariti. 13 i ricoverati in ospedale.

Casi in parte anticipati nel nostro articolo della tarda serata di ieri (https://giornalemio.it/cronaca/in-serata-altri-10-positivi-a-venosa-chiuse-scuole-fino-a-sabato-a-marsicovetere/).

Nel mentre fervono i lavori per un vaccino che però non si annuncia a breve, nuove notizie arrivano sul fronte delle cure. E’ il caso della scoperta di due super anticorpi che bloccherebbero l’ingresso del virus SarsCov2 nelle cellule (agiscono con meccanismi leggermente diversi fra loro e se somministrati in piccole dosi, singolarmente o insieme, riescono a prevenire l’infezione nei topi). Un risultato (pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall’Università di Washington, a cui hanno partecipato anche Massimo Galli, Agostino Riva e Arianna Gabrieli dell’Ospedale Sacco di Milano) che apre la strada a nuove terapie basate su cocktail di anticorpi utili anche contro i virus mutanti.

E sempre al Sacco di Milano è stato testato dal laboratorio universitario di Microbiologia Clinica un nuovo test sierologico. Una valutazione clinica condotta su oltre 200 campioni che ha accertato le prestazioni del dispositivo diagnostico, il quale ha dimostrato una specificità del 100 per cento e una sensibilità superiore al 94 per cento, valori soddisfacenti per l’utilizzo clinico, offrendo risultati rapidi e sempre più affidabili.

Tornando alla Basilicata, il report odierno della “task force regionale comunica che ieri, 30 settembre, sono stati processati 939 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 33 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate sono così distribuite: 11 persone residenti a Venosa, una a Sant’Arcangelo, 2 a Marsico Nuovo, 2 a Marsico Vetere, 3 a Sasso di Castalda, una a Matera, una a Pescopagano, una a Viggiano, 2 persone residenti in Campania e lì in isolamento, una persona residente a Melfi, una a Gorgoglione, una a Forenza, 3 persone residenti a Moliterno di cui una domiciliata a Brienza, una persona residente a Brienza, una persona residente a Tramutola, una a Sarconi.

Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di 2 persone, una residente a Potenza e l’altra residente nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte.

I lucani attualmente positivi sono 258 (229 all’ultimo aggiornamento + 31 positivita’ residenti – 2 guarigioni residenti) di cui 248 in isolamento domiciliare.

Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 7 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive del San Carlo; a Matera 4 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive (tra cui una guarita in attesa di dimissioni) e 2 persone (tra cui 1 guarito ancora ricoverato) nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 29 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 409 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia in isolamento a Matera; 6 persone di nazionalità estera in isolamento una a Potenza, una a Matera, una a Rotonda, una a Lavello, una a Scanzano, una a Barile; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata; 5 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 1 persona di nazionalità estera e proveniente da stato estero in isolamento in Basilicata; 24 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e in isolamento in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 73.975 tamponi, di cui 73.142 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani 2 ottobre, alle ore 12,00.”

Ecco tabelle riepilogative: