Eccoli, anche oggi, i “Dati estratti alle ore 13.10 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata e dalle informative assunte dalle strutture ospedaliere, in attesa di validazione con comunicato della Task Force” e relativi ai “dati processati il 24 novembre 2020“.

Sui 2.585 tamponi di giornata (finalmente tornati ad un numero significativo), i positivi riscontrati sono stati 380 che, al netto di 54 non residenti, vedono un nuovo aumento significativo di positivi residenti di 326. Cresce anche il rapporto positivi sui tamponi che è oggi del 14,70%, superiore a quello della settimana scorsa (13,84%) e persino a quello della settimana precedente ancora (14,28%). Ma soprattutto superiore al dato nazionale che ieri era sceso al 12,3%.

Calano ancora i ricoverati in totale (da 179 di ieri a 176), mentre aumentano di tre unità i ricoveri in terapia intensiva (dai 19 di ieri a 22). Sono 50 i guariti, mentre si contano ancora 3 decessi.

Ricoverati 176

53 MI Matera

12 Pneumologia Matera

10 TI Matera

39 MI Potenza

32 Pneumo Potenza

18 MU Potenza

12 TI Potenza

Positivi 380 (54 non residenti)

51 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Brasile domiciliato Scanzano

1 Bari domiciliato Matera

1 Bari domiciliato Policoro

6 Abriola

4 Accettura

4 Acerenza

4 Atella

4 Avigliano

2 Balvano

1 Baragiano

2 Barile

7 Bella

5 Bernalda

1 Corleto

29 Ferrandina

3 Forenza

1 Genzano

1 Grassano

10 Lagonegro

2 Latronico

3 Laurenzana

15 Lauria

30 Lavello

1 Marsicovetere

2 Maschito

26 Matera 1 domiciliato Gravina

2 Melfi

6 Montalbano Jonico

2 Montemilone

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

4 Nova Siri 1 domiciliato Rotondella

11 Palazzo

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

2 Pietragalla

7 Pignola 2 domiciliati a Potenza

12 Pisticci 1 domiciliato Potenza

19 Policoro

49 Potenza 1 domiciliato Abriola, 1 Avigliano, 1 Filiano, 3 Matera, 1 Melfi

2 Rionero

1 Ripacandida

3 Rivello

1 Rotonda

5 Ruoti 1 domiciliato a Muro Lucano

1 San Chirico Nuovo

1 Satriano

7 Scanzano 1 domiciliato a Policoro

1 Senise

1 Stigliano

2 Tito

2 Tricarico

3 Tursi 1 domiciliato Colobraro

4 Valsinni

6 Venosa

2 Viggianello

Guariti 50

5 Accettura

1 Cernusco domiciliato Roccanova

1 Coriano domiciliato Rotonda

1 Faggiano domiciliato Melfi

1 Laurenzana

1 Licata domiciliato Rotonda

1 Marsicovetere

7 Matera

9 Melfi

1 Paterno

3 Pietragalla

2 Potenza

2 Roccanova

1 Rotonda

1 San Fele

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Sant’Arcangelo

1 Scanzano

2 Spinoso

2 Tramutola

4 Venosa

1 Viggianello

1 Viggiano

Deceduti 3

1 Potenza

1 Calvello

1 Matera

Non appena disponibile a seguire troverete il report ufficiale della task force di oggi.

….ed eccolo il report odierno, come pubblicato alle 14,53, da cui apprendiamo -oltre alla conferma dei dati anticipati- che il numero totale dei positivi in regione sono ora 5.689, nel mentre nei TG nazionali di mezza giornata si è parlato oggi di Basilicata in controtendenza per la crescita dei positivi….

EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO 25 NOVEMBRE (DATI 24 NOVEMBRE)

La task force regionale comunica che ieri, 24 novembre, sono stati processati 2.585 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 380 (e fra questi 326 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 51 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 cittadino residente all’estero in isolamento a Scanzano Jonico, 1 residente in Puglia in isolamento a Matera, 1 residente in Puglia in isolamento a Policoro, 6 residenti ad Abriola, 4 ad Accettura, 4 ad Acerenza, 4 ad Atella, 4 ad Avigliano, 2 a Balvano, 1 a Baragiano, 2 a Barile, 7 a Bella, 5 a Bernalda, 1 a Corleto Perticara, 29 a Ferrandina, 3 a Forenza, 1 a Genzano, 1 a Grassano, 10 a Lagonegro, 2 a Latronico, 3 a Laurenzana, 15 a Lauria, 30 a Lavello, 1 a Marsicovetere, 2 a Maschito, 26 a Matera di cui in isolamento a Gravina, 2 a Melfi, 6 a Montalbano Jonico, 2 a Montemilone, 3 a Montescaglioso, 1 a Muro Lucano, 4 a Nova Siri di cui 1 in isolamento a Rotondella, 11 a Palazzo San Gervasio, 1 a Paterno, 1 a Pescopagano, 1 a Picerno, 2 a Pietragalla, 7 a Pignola di cui 2 in isolamento a Potenza, 12 a Pisticci di cui 1 in isolamento a Potenza, 19 a Policoro, 49 a Potenza (di cui 1 in isolamento ad Abriola, 1 in isolamento ad Avigliano, 1 in isolamento a Filiano, 3 in isolamento a Matera e 1 in isolamento a Melfi), 2 residenti a Rionero in Vulture, 1 a Ripacandida, 3 a Rivello, 1 a Rotonda, 5 a Ruoti di cui 1 in isolamento a Muro Lucano, 1 residente a San Chirico Nuovo, 1 a Satriano, 7 a Scanzano Jonico di cui 1 in isolamento a Policoro, 1 residente a Senise, 1 a Stigliano, 2 a Tito, 2 a Tricarico, 3 a Tursi di cui 1 in isolamento a Colobraro, 4 residenti a Valsinni, 6 a Venosa e 2 a Viggianello.

Nella stessa giornata risultano guarite 50 persone (46 residenti): 1 residente in Lombardia in isolamento a Roccanova, 1 residente in Emilia Romagna in isolamento a Rotonda, 1 residente in Puglia in isolamento a Melfi, 1 residente in Sicilia in isolamento a Rotonda, 5 residenti ad Accettura, 1 a Laurenzana, 1 a Marsicovetere, 7 a Matera, 9 a Melfi, 1 a Paterno, 3 a Pietragalla, 2 a Potenza, 2 a Roccanova, 1 a Rotonda, 1 a San Fele, 1 a Sant’Angelo Le Fratte, 1 a Sant’Arcangelo, 1 a Scanzano Jonico, 2 a Spinoso, 2 a Tramutola, 4 a Venosa, 1 a Viggianello e 1 a Viggiano.

Inoltre, sono decedute 3 persone: 1 a Potenza, 1 a Calvello e 1 a Matera.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.689 (5.412 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 326 positività di residenti e si sottraggono 46 guarigioni e 3 decessi di residenti) e di questi 5.513 si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso: 131 deceduti (1 Accettura; 1 Aliano; 3 Avigliano; 3 Bernalda; 1 Brienza; 1 Calciano; 1 Castelsaraceno; 1 Craco; 1 Calvello; 1 Episcopia; 2 Ferrandina; 2 Grumento; 1 Garaguso; 1 Grottole; 2 Irsina; 1 Latronico; 1 Lauria; 6 Lavello; 2 Lagonegro; 11 Matera; 3 Marsiconuovo; 6 Melfi; 2 Montemurro; 2 Montescaglioso; 1 Maschito; 4 Moliterno; 4 Montalbano Jonico; 1 Nova Siri; 1 Picerno; 1 Pietrapertosa; 1 Policoro; 4 Paterno; 20 Potenza; 3 Pisticci; 1 Rionero in Vulture; 1 Ripacandida; 1 Rotonda; 2 Rapolla; 2 Roccanova; 1 Sant’Angelo Le Fratte; 1 Salandra; 1 San Chirico Raparo; 1 San Costantino Albanese; 1 San Mauro Forte; 1 Sarconi; 1 Satriano; 1 Stigliano; 2 Spinoso; 3 San Fele; 1 Tolve; 2 Tramutola; 2 Tursi; 1 Tricarico; 1 Viggiano; 4 Venosa; 4 Villa D’agri/Marsicovetere), 2 deceduti non residenti (1 Calabria, 1 Puglia); 1.129 guariti ed altre 130 persone, fra stranieri e residenti in altre regioni italiane che si trovano in isolamento in Basilicata e cittadini lucani positivi in isolamento in altre regioni (il dettaglio nel bollettino epidemiologico).

Sono 176 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

-a Potenza 39 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 12 in Terapia intensiva, 32 in Pneumologia e 18 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 53 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Terapia intensiva e 12 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 144.321 tamponi, di cui 136.109 risultati negativi.”

E ecco il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi.