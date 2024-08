31 Agosto rievocazione storica della Rivolta di Castellaneta

Andrà in scesa questo pomeriggio la prima edizione della rievocazione storica “La Rivolta di Castellaneta” (ovvero i fatti del cosiddetto “Sacco di Castellaneta”) rievocazione storica della vera “Rivolta di Castellaneta” che avvenne il 12 febbraio 1503, un giorno prima della più famosa “Disfida di Barletta”, quando il popolo castellanetano, aiutato da un gruppo di soldati spagnoli, disarmò e cacciò una guarnigione francese che vessava i castellanetani e insidiava le donne e, quindi, nei giorni successivi, resistette all’assedio dell’esercito francese comandato dal Duca di Nemours; per questa eroica rivolta e per la resistenza ai Francesi, il Re Ferdinando il Cattolico nominò i cittadini di Castellaneta “Nobili e Fedeli” e la città di Castellaneta fu insignita dell’attributo di “Fedelissima Civitas”.

A promuovere l’iniziativa l’Associazione Pro Loco Castellaneta “Domenica Terrusi”, con il patrocinio e il contributo della Regione Puglia, del Comune di Castellaneta e del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, in collaborazione con l’Associazione storico-culturale “Brancaleone” di Barletta e la Pienne produzione eventi.

La rievocazione storica si svolgerà sabato 31 agosto 2024 alle ore 18:30 in Piazza Cattedrale; a seguire il corteo storico, organizzato dall’Associazione “Brancaleone” di Barletta, dopo aver percorso via Vittorio Emanuele, si dirigerà al Teatro all’aperto in viale E. Mastrobuono, dove alle ore 20:30 avrà inizio la terza edizione del Festival degli Sbandieratori e dei Musici, che era stata rinviata per motivi di maltempo.



Alla terza edizione del festival partecipano quattro gruppi di sbandieratori e musici provenienti da quattro importanti centri, teatro di avvenimenti che hanno segnato la storia nazionale dal Medioevo al Rinascimento: da Torremaggiore (FG) il gruppo “Florentinum”, vincitore della seconda edizione del festival, il quale ricorda il luogo dove morì l’imperatore Federico II, cioè Fiorentino di Puglia in agro di Torremaggiore; da Bari il gruppo “Militia Sancti Nicolai” in rappresentanza del Corteo Storico di San Nicola; da Capurso (BA) il gruppo “Civitas Mariae” in rappresentanza del Corteo Storico in onore della Madonna del Pozzo e da Barletta il gruppo dell’Associazione “Brancaleone” in rappresentanza della rievocazione storica della “Disfida di Barletta”.

I quattro gruppi degli sbandieratori e musici si esibiranno in varie discipline, di fronte al pubblico che assisterà dalle gradinate e davanti a una giuria di esperti per aggiudicarsi il “Trofeo Fidelissima Civitas 2024