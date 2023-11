30^ Unesco? Indecoroso…Due sconci al prezzo di uno

Se in politica fossero stati introdotti gli incentivi per la rottamazione saremmo in crisi istituzionale, visto che buon senso e competenze sono qualità da cercare con il lanternino. E Matera,non è da meno, con un paio di argomenti tra i tanti ( la nuova rete di illuminazione pubblica di intensità cimiteriale continua a tenere banco, per esempio, insieme alle perplessità sulle scelte degli eventi per il trentennale dell’Unesco) che hanno sollevato commenti di vario tipo. Riguardano i pannelli informativi elettrici, necessari per una comunicazione immediata, vista la scarsa fruizione di APPlicazione e di portali web, e il disagio nel trovare informazioni utili e immediate ”a portata di occhi” dei turisti per un itinerario o per trovare un parcheggio. E l’ubicazione all’ingresso dei rioni Sassi , in via Bruno Buozzi per il Sasso Caveoso e in via D’ Addozio per il Sasso Barisano stanno a confermare le infelici scelte delle ubicazioni. Buon senso consiglierebbe di collocarli prima di accedere nei Sassi, al piano, qualche metro prima visto che ci sono aree e giardini per ospitare pannelli ingombranti e che sono una contraddizione con il decoro dei Sassi.



Antonio Serravezza, rompiscatoLe finchè si vuole, cita, in proposito, l’approvazione del recente regolamento che indica al centimetro cosa si può e cosa non si deve fare. E invece…così è un pugno nell’occhio, che lo si noti a piedi o su un veicolo. PIuttosto non si è fatto nulla per la segnaletica di avvicinamento alle Ztl, mentre per quella di via Buozzi, è facile vedere varco e segnaletica per chi viene da via Casalnuovo trae in inganno, con il rischio di beccarsi una multa, per chi giunge in via D’Addozio da via Santo Stefano.



E allora bene per i tabelloni localizzati nei punti giusti, come l’incrocio del Comune con via Ugo La Malfa, e ancora meglio all’ingresso della città. Ma non deturpiamo l’ingresso ai Sassi con una selva di pali e segnali. L’altro sconcio che, pare, debba essere rimosso per l’anno nuovo è il chiosco di informazione turistica di via Ridola, in disuso da Matera 2019. Peccato, magari in altro luogo, ma uno iat gestito dalla Pro Loco come accade in altri centri della Basilicata ci sarebbe stato eccome. Attendiamo di vedere la gru in azione lì e dove occorre…



I TABELLONI LUMIMOSI DELLA DISCORDIA

Approvato il nuovo regolamento per il decoro nei Sassi e nel centro storico ed ecco che chi fa le regole esce dal seminato. Sono nati come funghi dei cartelloni elettronici luminosi iniziando dalla rotonda sulla via Appia e la salita di San Vito. E’ una soluzione pericolosissima che distrae gli automobilisti di giorno e la luce che emette di notte è un faro abbagliante che prova a dare notizie sul meteo dopo un saluto di benvenuti. In città? Agli imbocchi per i Sassi, discesa Sant’Agostino, discesa di via Buozzi il medesimo cartellone di pessimo gusto continuano a regalare saluti e notizie meteo. Forse detti cartelloni potevano essere utili davanti alla stazione delle FAL in piazza Matteotti , alla stazione di arrivo dei pullman in via Don Luigi Sturzo o davanti alla stazione di Villa Longo. Certo che la fantasia fa brutti scherzi e non contribuisce a risolvere le vere necessità. Perché non dare un servizio di accoglienza ai turisti ripristinando l’info point di via Ridola? Perché non far funzionare la piccola stazione dei pullman a Villa Longo? Si parla dell’arrivo di circa quattrocento pullman turistici per il Presepe vivente dove parcheggeranno? Per il momento “Benvenuti a Matera’ e attenti al meteo, siamo una stazione di montagna ?



E IL CHIOSCO DI VIA RIDOLA

Mi vergogno a ripetere un argomento che è già stato scritto e riscritto e a cui mai l’amministrazione comunale ha voluto scrivere due righi per spiegare ai cittadini perché questo contenitore in via Ridola è ormai abbandonato da anni. I turisti si fermano guardano attraverso i vetri sporchi e impenetrabili e proseguono senza commenti. Per avere informazioni turistiche sulla nostra città si deve per forza di cose rivolgersi all’ufficio informazioni dell’APT in piazza Vittorio Veneto. Questo è il modo di presentare una città turistica? Chi viene da lontano e che è abituato a visitare altre realtà turistiche di meraviglia e imbarazza nel ricevere un biglietto da visita abbandonato e sporco. Ma siamo nel profondo sud? No siamo governati da chi non se ne importa se non c’è un ritorno per il proprio partito o quant’altro. Tutte cose che non hanno a che fare con Matera città turistica internazionale. Per le festività di Natale e fine anno giungeranno decine di migliaia di turisti vogliamo regalarli il punto di formazione ripulito, accogliente con personale gestito dall’APT e con materiale adeguato per visitare la capitale europea della cultura?