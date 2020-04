Oggi, la Cisl compie 70 anni. Il sindacato guidato da Annamaria Furlan fu infatti fondato il 30 aprile 1950 al Teatro Adriano di Roma. Sarà una ricorrenza vissuta all’insegna della sobrietà e senza iniziative pubbliche per l’emergenza coronavirus.

Per l’occasione la Cisl ha adottato un logo celebrativo per tutto il 2020.

“Oggi celebriamo questo nostro anniversario in un momento grave e difficile, alla vigilia di un Primo Maggio che, nonostante l’assenza di cortei e manifestazioni di piazza, sarà un segnale di forte unità, di solidarietà e di speranza per tutto il mondo del lavoro“, ha scritto in una lettera indirizzata agli iscritti e ai delegati la segretaria generale Furlan aggiungendo che “la nostra mente e il nostro cuore sono rivolti alle tante vittime del coronavirus, alle famiglie spezzate che piangono i loro cari, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale della sanità e della protezione civile che in queste settimane terribili si sono prodigate per salvare tante vite umane“.

Per il segretario regionale Enrico Gambardella “in questi settant’anni la Cisl è stata una protagonista assoluta della scena sociale italiana e continua ad esserlo con le sue idee e il suo modo di essere. Ci aspettano momenti non facili e siamo pronti ad affrontarli con la nostra storia e con i nostri valori di partecipazione, solidarietà e democrazia. In Basilicata lavoriamo per riaprire un dialogo con il governo regionale che finora si è dimostrato sordo alle istanze del sindacalismo confederale col risultato di procedere in modo ondivago e senza la determinazione che servirebbe in frangenti difficili come quelli che stiamo vivendo“.