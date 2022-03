Un libro che si legge d’un fiato, quello scritto dal Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Stefano Bisi ” Il biennio nero 1992-1993. Massoneria e legalità trent’anni dopo” (edizioni Perugia Libri) che sarà presentato sabato 12 marzo, a Matera, all’ Alvino 1884. Appuntamento che si annuncia atteso, a giudicare dall’attenzione ricevuta in altre città, con la partecipazione di iscritti di Logge del G.o.i di Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e della Gran Loggia d’Italia. Atteso per le considerazioni e le riflessioni che stimola non solo nella Massoneria, come è accaduto dall’autunno 2021 a oggi, data dell’ultima sentenza , ma anche nella società civile, nella politica e tra i poteri dello Stato. Riflessioni che riportano,inevitabilmente, alla Costituzione , al rapporto tra poteri , e al ruolo della politica che da Mani Pulite in poi ha perso tante occasioni per riformarsi e dare risposte convincenti a una priorità come la questione morale. Diritti, trasparenza, garanzie per tutti. Un nervo scoperto della democrazia, della sua forza e della debolezza. E allora è inevitabile far riferimento all’articolo 3 della ” Carta costituzionale’ che recita ” Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge…” , per passare agli articoli 10 sulla libertà di associazione e 21 sul diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero,senza dimenticare il diritto a una giustizia giusta e in tempi accettabili. Un piccolo libro, che narra di una vicenda durata 30 anni cominciata nell’ottobre del 1992 con l’inchiesta del Procuratore della Repubblica di Palmi, Agostino Cordova, segnata da sequestri e perquisizioni di elenchi di iscritti al Grande Oriente e poi archiviata a Roma nel 2000. Fino alla definitiva chiusura della vicenda con la sentenza del tribunale di Reggio Calabria, che aveva respinto nell’ottobre 2021 una istanza di diffamazione presentata dell’ex Procuratore, condannato al pagamento delle spese processuale nei confronti de G.O.I. Un libro che è uno spaccato della Giustizia del BePaese, alla ricerca – per dirla con una canzone di Franco Battiato- di un ”Centro di gravità permanente” su un asse di equilibrio che fa pendere uno dei piatti della bilancia, ora da una parte ora dall’altra. E non è stato facile attendere per tanti anni che anche l’ultima sentenza facesse scoppiare definitivamente quella ” bolla di sapone”, con le accuse pesanti di reati associativi. E’ stata, 30 anni fa , come ricorda il Gran Maestro Stefano Bisi nella introduzione, ” una notte da ossa rotte” , ricordando la canzone che Fred Buscaglione cantava negli anni Cinquanta” Che notte quella notte se ci penso mi sento le ossa rotte” . A pensarci i segni sono ancora lì… anche se ” il tempo è galantuomo”. Ma non è proprio così..le ferite restano . ”Proviamo – commenta Bisi- a dar loro la forma del sorriso, perchè la verità non va in prescrizione”. Ed è quello che conta, ma a patto di aprire una nuova stagione di confronto con tutte le forze del Paese. Italia ed Europa,sopratutto, hanno bisogno di idee, progetti per rinnovarsi, difendere libertà, democrazia, partecipazione, sopratutto alla luce di quanto sta accadendo con i conflitti palesi in Ucraina e negli altri dimenticati o sotto traccia del Pianeta. Anche qui attesa che la Giustizia, con tanto buon senso, faccia il suo corso.



Sabato 12 marzo, a Matera, presso l’Alvino 1884, il Gran Maestro Stefano Bisi presenterà il suo libro “Il biennio nero 1992-1993. Massoneria e legalità trent’anni dopo” pubblicato per le Edizioni Perugia Libri”. All’evento, organizzato dal Grande Oriente e dalla Loggia Quinto Orazio Flacco Europeo n.1500 di Matera interverranno insieme al Gran Maestro il presidente della Provincia Piero Marrese, il parlamentare del Pd Vito De Filippo, componente della XII commissione (Affari sociali) e del comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Un’occasione anche per parlare di diritti, legalità, giustizia e di tutele costituzionali.