30 ANNI del CINECLUB VITTORIO DE SICA XXX Mostra CinEtica VultureMovieNight

Da una riflessione di Chiara Lostaglio

Rionero in V. 22.7.2024

A metà del percorso della XXX mostra CinEtica nella seconda edizione del Vulture Movie Night si fa un breve ragguaglio. Ha lasciato nel pubblico un pizzico di amarezza ma anche di compiacimento il film che ha aperto la rassegna: Sarah e Saleem del regista palestinese Muhayad Alayan. L’iniziativa di cinema in piazza (alle ore 21) è promossa dal CineClub De Sica – Cinit, con il contributo del Comune di Rionero in Vulture, il patrocinio di Regione Basilicata, la partecipazione di Parrocchia SS. Sacramento, Libera Vulture Alto Bradano, Proloco Monticchio, Cineclub Pasolini-Cinit, Tg7Basilicata. Il film palestinese con una sapiente sceneggiatura, ci conduce in una Gerusalemme sotto stato di assedio, dove nulla rimane privato, neanche una storia che si nutre di una forte attrazione fisica, in un rapporto che fa dell’erotismo il riflesso rovesciato di un mondo eternamente in violento conflitto. Sarah è israeliana, madre e moglie borghese, Saleem è palestinese, sarà padre e breve. Il loro contatto diventerà affare di stato perché non c’è segreto che tenga in quella società ai limiti umani e nella quale la quotidianità perdura nella cronaca senza vie d’uscita. Nella seconda serata, sul sagrato della chiesa di San Gerardo, l’omaggio a due giganti del nostro cinema: Marcello Mastroianni nel centenario della nascita, e Massimo Troisi nel trentesimo della sua prematura scomparsa. Il film che li vede protagonisti è di Ettore Scola: Che ora è; e rappresenta un bilancio di vita fra un padre e un figlio, metaforicamente una sorta di passaggio di testimone fra due stelle del grande cinema. Martedì 30 luglio sul Sagrato Chiesa di San Gerardo, proiezione di sei cortometraggi di giovani registi: Cuore Italiano del regista russo Viacheslav Zakharov presente il protagonista Giovanni Pelliccia (17’); Prova d’amore di Denis Nazari (9’); Stronger di Antonio Petruccelli (5’); Sigma di Aram Manukyan (trailer) in video-collegamento il regista dall’Armenia; A fin di bene di Leonardo Ferro (8’); Eldorado di Mathieu Volpe (19’). Seguiranno ancora due serate. Il CineClub De Sica ha portato a Rionero e in Basilicata in questi trent’anni di costante attività oltre 480 film d’autore; fondato da Armando Lostaglio e Donato Labella con Angela Rosati e il compianto Giulio D’Angelo, ben 90 fra registi attori critici costumisti produttori di cinema hanno onorato della loro presenza la nostra comunità. Il CineClub De Sica è in stretto contatto con CINIT Cineforum Italiano con sede a Venezia e BasilicataCinema.