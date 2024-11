30 amministrazioni lucane alla 41^ assemblea nazionale dell’ANCI a Torino

“FACCIAMO L’ITALIA GIORNO PER GIORNO” è il titolo della 41° Assemblea Annuale e della XX Assemblea Congressuale Anci che si terrà al Lingotto Fiere di Torino dal 20 al 22 novembre prossimo. La cerimonia di apertura prevista per il pomeriggio del 20 novembre si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nutrita la partecipazione dei lucani, oltre 30 le Amministrazioni locali presenti a Torino per circa una sessantina tra Sindaci, Amministratori Locali, Segretari e funzionari dei Comuni.

“In questi tre giorni a Torino ci confronteremo su temi e argomenti di interesse dei comuni e delle comunità amministrate dai tagli alle risorse al dissesto idrogeologico alla innovazione e digitalizzazione passando dalla crisi idrica fino allo spopolamento”, dichiara, Gerardo Larocca, Presidente Anci Basilicata e Sindaco di Brindisi di Montagna che aggiunge: “Occorre fare rete e sinergia soprattutto fra i piccoli comuni dove si possono creare comunità coese e resilienti volte a valorizzare il patrimonio culturale umano e territoriale”. “Quest’anno -conclude Larocca- Anci Basilicata ha organizzato due incontri a Torino: il 19 novembre alle ore 18,00 presso il circolo culturale lucano “Giustino Fortunato” incontreremo i rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni dei lucani in Piemonte e il 21 novembre è stato organizzato un evento a latere all’interno del Lingotto Fiere presso la sala Rosa dal titolo ” Con la Basilicata sempre nel cuore radici, identità, spopolamento e voglia di tornare”.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.