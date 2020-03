Il Comune di Montescaglioso, in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, facendo seguito all’Ordinanza emanata dal Governatore della Regione Basilicata Vito Bardi relativa all’individuazione del Comune di Tricarico quale “Zona Rossa” e all’ultimo caso in ordine di tempo di positività registrato nella città montese, comunica ai cittadini che abbiano congiunti ricoverati presso le strutture tricaricesi l’obbligo di rivolgersi alle Associazioni di Protezione Civile locale Anpas e Croce Amica (0835 200381) per la consegna di effetti personali, indumenti e altro. La stessa Ordinanza Regionale vieta sino al 26 aprile p.v. l’accesso ai Comuni di Tricarico, Irsina e parte di Grassano.

E’ espresso il ringraziamento alle Associazioni locali di Protezione Civile Anpas e Croce Amica “per il grande lavoro a supporto della Comunità.”