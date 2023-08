3 mln per mitigazione rischio idrogeologico nel Parco della Murgia Materana

Il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia, in una nota “esprime soddisfazione per l’inserimento nell’elenco delle opere finanziate, del progetto di intervento sul rischio idrogeologico presentato dall’Ente al Commissariato delle Opere Pubbliche, al fine di intervenire sulle criticità idrogeologiche insistenti nel territorio del Parco.” “Gli interventi previsti, afferma Lamacchia, sono finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e ritenuti indispensabili per ridurre i rischi che si possono incontrare nella fruizione turistico-escursionistica. La pressione antropica che interessa la parte prospiciente i Sassi e in particolar modo il sentiero 406 obbliga l’Ente a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per preservare l’incolumità di tutti coloro che vogliono vivere l’emozione della natura in un contesto unico e vero e proprio scrigno di biodiversità.

Il progetto relativo a “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Parco della Murgia Materana” prevede una spesa di oltre 3.000.000,00 di euro e rappresenta un ulteriore tassello che l’Ente ha messo in campo per rendere fruibile un territorio fragile che va salvaguardato e tutelato.”

A tal riguardo il Presidente esprime “gratitudine per l’impegno e la collaborazione della Struttura del Commissario per la Realizzazione degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Basilicata.”

