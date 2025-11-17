3 artisti materani alle Finali Europee del Tour Music Fest 2025

“Sono Felice Angelastri, Eustachio Giorgialongo e Graziachiara Melissa, tutti di Matera, gli artisti che – selezionati tra 30.000 proposte – rappresenteranno la Basilicata alle Finali Europee del Tour Music Fest 2025, il più grande contest europeo dedicato alla musica emergente che dal 22 al 30 novembre, a San Marino si trasformerà in un grande festival diffuso con oltre 60 eventi, 22 masterclass e 600 esibizioni provenienti da 13 Paesi.” Lo si apprende da una nota che così prosegue “Una settimana di musica dal vivo, formazione e incontri per un laboratorio musicale internazionale con grandi protagonisti della scena internazionale: Kara DioGuardi, autrice e produttrice di fama mondiale ed ex giudice di American Idol; Mylious Johnson, batterista che ha suonato con Pink, Giorgia e Alanis Morissette; Ensi, colonna del rap italiano; Paola Folli, Andrea Rodini, DJ Mazay e i coach del Berklee College of Music, la più prestigiosa università musicale al mondo. È in questo scenario che i finalisti lucani entreranno in contatto diretto con autori, produttori, vocal coach e musicisti di livello internazionale, partecipando a masterclass, concerti, dj set e incontri aperti al pubblico. La serata finale del 30 novembre, ospitata al Teatro Titano, decreterà i vincitori dell’edizione 2025 in un grande evento live che vedrà sul palco anche Martina Cervellin, vincitrice del TMF 2024 e rappresentante di San Marino all’Eurovision Junior 2025.”

“Quest’anno non sarà più con noi Peppe Vessicchio, un grande maestro e uomo della musica, che ha accompagnato i nostri ragazzi nelle ultime edizioni del Tour Music Fest, condividendo con noi la passione, il sorriso e quell’ironia che gli appartenevano. A lui vogliamo dedicare con affetto questa edizione” spiega Gianluca Musso, creatore e fondatore del Tour Music Fest. “Il Tour Music Fest non è semplicemente un festival, ma un ecosistema europeo dove la musica si ascolta, si impara e si costruisce insieme, trasformando la città in un festival diffuso, dove ogni spazio diventa palco, aula o laboratorio. Nato in Italia nel 2007, il Tour Music Fest – fondato da Gianluca Musso – è oggi il più grande contest europeo dedicato agli artisti e musicisti emergenti. Presente in oltre tredici Paesi, ha creato una rete che unisce scuole di musica, istituzioni e professionisti del settore, diventando un modello formativo e creativo. San Marino, dal 2022 sede ufficiale delle Finali Europee, è il cuore pulsante di questa rete: una piccola repubblica che per nove giorni si trasforma in un laboratorio sonoro internazionale. Se già nei primi anni il palco del TMF è stato calcato da degli “emergenti” Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Abate, negli ultimi anni il TMF si è confermato un trampolino di lancio per giovani artisti che oggi calcano i palchi più seguiti: nel 2021 Mimì, poi vincitrice di X Factor, e Martina Giovannini, tra le protagoniste di Amici 2024; nel 2022 Roberta Scandurra, attesa tra i concorrenti di X Factor 2025; nel 2023 Nicolò Filippucci, e nel 2024 Martina Cervellin, che porterà la bandiera di San Marino all’Eurovision Junior. Storie che raccontano la forza generativa del TMF, capace di intuire e accompagnare il talento prima che diventi fenomeno. Il TMF è realizzato con il supporto delle istituzioni sammarinesi (Segreteria di Stato per Turismo, Poste, Cooperazione, Informazione, Expo e Attrazione Investimenti Turistici) e dell’Ufficio del Turismo di San Marino, e con la collaborazione di Berklee College of Music, Today, Riunite e Inspired Nation. È possibile acquistare i biglietti d’ingresso per la Finale tramite il sito ufficiale festival.tourmusicfest.it al costo di 20 Euro. Il programma completo delle esibizioni e delle masterclass è consultabile qui: https://festival.tourmusicfest.it/programma-completo/.

Per maggiori informazioni: Web: festival.tourmusicfest.it | FB: tourmusicfest | IG: tourmusicfest | Info: info@tourmusicfest.it – +39 06 871.551.38. “