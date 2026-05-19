29 gli italiani sequestrati illegalmente da Israele, tra essi il lucano Dario Depalma. Manifestazione a Bernalda.

L’azione piratesca dell’esercito israeliano in acque internazionali si è consumato sino alla fine nelle acque internazionali del mediterraneo. Ha abbordato tutte e 54 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla con 426 attivisti di 39 nazionalità e con la violenza li ha sequestrati ed ora sembra li stia portando tutti al porto israeliano di Ashdod. Tra essi 29 italiani, fra cui un parlamentare della Repubblica italiana, il deputato del M5s Dario Carotenuto, giornalisti, medici, semplici cittadini inermi. E c’è anche il lucano Dario Depalma di Bernalda per la cui sorte c’è apprensione tra i familiari, gli amici e l’intera comunità della cittadina jonica dove è stata indetta una manifestazione per venerdì prossimo (22 maggio, ore 18,30), come avevamo anticipato in un precedente articolo.

I ministri degli Esteri di dieci Paesi (Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive) hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Nell’elenco non c’è vergognosamente ancora l’Italia. La Global Sumud Flotilla, tenuto conto della presenza di cittadini e natanti italiani, rileva come ciò faccia sorgere in capo allo Stato italiano “un preciso obbligo positivo di protezione“. Pertantola Gsf chiede di intervenire subito “per proteggere gli equipaggi, di condannare l’apertura del fuoco e avviare l’accertamento delle responsabilità penali.” Un accertamento nel solco di quanto già fatto dalla Procura di Roma che ha aperto dei fascicoli contestando il reato di tortura – per l’abbordaggio dell’ottobre scorso – e il sequestro di persona – per quello del 29 aprile. Accuse a cui oggi, secondo la GSF, va aggiunta anche “l’ipotesi di tentato omicidio“, nel mentre è stato formalmente depositato un esposto-denuncia per sequestro di persona. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto “di verificare urgentemente l’uso della forza da parte delle autorità israeliane” e ha chiesto all’ambasciatore d’Italia in Israele, Luca Ferrari, di compiere “un passo formale per chiedere che a tutti siano assicurati un trattamento dignitoso, piena protezione e la garanzia dell’incolumità.” Mentre Israele pur smentendo l’uso di colpi di arma da fuoco (pur udibili nei video degli abbordaggi), ammette l’impiego di “mezzi non letali contro l’imbarcazione, e non contro i contestatori, a scopo di avvertimento“, sottolineando -bonta loro- che “nessuno è rimasto ferito“. E’ stata dunque interrotta anche questa nuova spedizione dell’iniziativa nata sia per portare aiuti umanitari che per tenere alta l’attenzione internazionale sulla tragedia di Gaza e mettere sotto i riflettori ancora una volta l’azione illegale di Israele, affinchè sempre meno Stati si possano girare dall’altra parte. Ma non si illudano che sia finita qui.