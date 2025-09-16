27 Associazioni chiedono dialogo e cultura per Matera 2026

E per passare dalle buone intenzioni ai fatti occorre essere conseguenziali, evitando quanto accaduto finora di discriminare artisti e protagonisti del mondo culturale, di Paesi in guerra, a cominciare da palestinesi e israeliani che – genocidio in corso nelle striscia di Gaza e in altre aeree del Medio Oriente – vedono soffocate le opportunità di esprimersi, di muoversi di esprimersi e di poter utilizzare la loro creatività, le loro opere per contribuire alla pace. E l’anno prossimo, auspicando che la strage di civili in corso sia finita e che non tornino a soffiare i venti del terrorismo, Matera potrebbe svolgere un ruolo importante per la ripresa di un dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo. Nell’antichità lo spirito di Olimpia obbligava a cessare ogni conflitto. Oggi il ”me ne frego” delle grandi potenze e il silenzio assenso dei governi sono un diktat palese a ogni capacità di dialogo. Del resto non abbiamo visto sforzi concreti di pace. Solo tanta ipocrisia e sangue. Nella nota che segue l’appello e come sottoscrivere l’appello.
APPELLO DELLA SOCIETÀ CIVILE
PER MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026
PER COSTRUIRE LA PACE E RICONOSCERE I DIRITTI E LA DIGNITÀ DEI POPOLI
Spett.li
Comune di Matera
C.A: Sindaco Antonio Nicoletti
Regione Basilicata
C.A: Presidente Giunta Regionale, Vito Bardi
Provincia di Matera
C.A: Presidente Francesco Mancini
Fondazione Matera Basilicata 2019
C.A: Presidente Francesco Somma
Union for the Mediterranean
C.A: Secretary General Nasser Kamel
Anna Lindh Foundation
C.A: HRH Princess Rym Ali
Il 2026 sarà l’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, un
appuntamento fondamentale, soprattutto in un momento storico così complesso.
Il dialogo autentico richiede verità, e parte dal riconoscimento della piena dignità dell’altro, non
esclude nessuno ma ha bisogno che le parti siano concordi nel voler trovare strade comuni di
convivenza e pace.
A Matera pensiamo che possano ricostruirsi nuovi ponti di dialogo dove gli Stati hanno fallito.
La cultura può e deve essere il luogo della pace, dello sviluppo e della crescita collettiva. La
questione palestinese è al centro di questo dialogo e richiede al mondo un’attenzione speciale
e urgente.
Per questo motivo, noi, organizzazioni della società civile materana e lucana, promotrici di
partecipazione culturale, dialogo e giustizia sociale, ci rivolgiamo con fermezza e responsabilità
a coloro che oggi guidano il percorso da Capitale che ci attende e chiediamo che, nel nome della
Cultura, la nostra Città e la nostra Regione accolgano e valorizzino quelle voci israeliane e
palestinesi che, attraverso l’arte e l’attivismo culturale, promuovono la giustizia, la speranza e il
rispetto tra i popoli, condannando apertamente le azioni brutali e le politiche genocidiarie e di
occupazione del governo. Offrire loro spazio e riconoscimento significa costruire ponti e rafforzare
un dialogo autentico, fondato sulla verità e sull’impegno comune per la dignità umana.
Chiediamo di deliberare che nel programma 2026 non vengano coinvolti Enti e Istituzioni
governative che abbiano legami con il governo israeliano o artisti che supportano le
politiche di genocidio e occupazione in corso.
Non si tratta di chiudere il dialogo, ma di evitare che la cultura diventi strumento di
legittimazione e normalizzazione dell’ingiustizia. Non può esserci dialogo se viene negato il
diritto stesso all’esistenza di un popolo.
Come cittadini e operatori che animano la scena culturale di Matera, già Città della Pace, prima
nel Mezzogiorno d’Italia a essere insorta contro il nazifascismo e che ha fatto della partecipazione
una bandiera, siamo per la difesa degli artisti e degli intellettuali che si espongono invece
con creazioni, opere e azioni individuali e/o collettive per superare divisioni e conflitti e
lavorano sulla poetica della pace e della riconciliazione tra i popoli.
Crediamo nel potere trasformativo della cultura. Ma oggi, mentre la comunità internazionale fatica
a riconoscere gli atti genocidari in corso nella Striscia di Gaza, noi non possiamo restare in
silenzio.
In coerenza con la missione della Anna Lindh Foundation e con i valori fondanti della Union
for the Mediterranean, che promuovono il ruolo attivo della società civile e la cooperazione tra i
popoli del Mediterraneo, auspichiamo che la nostra voce venga ascoltata, insieme a quella degli
artisti e degli intellettuali che lavorano per la riconciliazione e per un futuro di pace.
Il nostro appello è per il dialogo tra i popoli attraverso le arti e la cultura e rinnega ogni complicità
verso i conflitti, la morte, la guerra. Ed è un invito: che Matera 2026 possa diventare uno spazio
autentico di dialogo per la pace, i diritti umani, la libertà e la verità.
PER SOTTOSCRIVERE L’APPELLO, COMPILARE IL SEGUENTE MODULO.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeletahGxkj8BkqY9nKzxqwFByy_26y2yq3NXXLxZ63_yJ4w/viewform
Matera, 15/09/2025
Le organizzazioni proponenti e aderenti
1. Amabili Confini – Matera
2. Casa Netural – Matera
3. L’Albero – Matera
4. Matera Letteratura – Matera
5. RiSvolta – Matera
6. AquaMater – Matera
7. ANPI provinciale di Matera
8. Architecture of Shame – Matera
9. Consorzio Concreto – Pisticci
10. Ecocnews.com – Matera
11. IAC Centro Arti Integrate- Matera
12. La luna al guinzaglio – Potenza
13. Let’s Swing! Matera
14. Mi fa Jazz – Matera
15. Netural Coop – Matera
16. Onyx Jazz Club – Matera
17. Salone dei Rifiutati – Potenza
18. Teatro dei Sassi – Matera
19. Teng a guerr ‘n cap – Matera
20. UISP Comitato Territoriale di Matera
21. Mediterraneo – Nova Siri Scalo
22. Compagnia teatrale Petra – Satriano di Lucania
23. Multietnica – Potenza
24. Ateneo Musica Basilicata – Potenza
25. Ass. Osmosis ETS / Scuola dei Sassi – Matera
26. Matera Film Festival – Matera
27. Comitato per la Pace – Matera
27 Associazioni chiedono dialogo e cultura per Matera 2026
