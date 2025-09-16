27 Associazioni chiedono dialogo e cultura per Matera 2026

E per passare dalle buone intenzioni ai fatti occorre essere conseguenziali, evitando quanto accaduto finora di discriminare artisti e protagonisti del mondo culturale, di Paesi in guerra, a cominciare da palestinesi e israeliani che – genocidio in corso nelle striscia di Gaza e in altre aeree del Medio Oriente – vedono soffocate le opportunità di esprimersi, di muoversi di esprimersi e di poter utilizzare la loro creatività, le loro opere per contribuire alla pace. E l’anno prossimo, auspicando che la strage di civili in corso sia finita e che non tornino a soffiare i venti del terrorismo, Matera potrebbe svolgere un ruolo importante per la ripresa di un dialogo tra le diverse sponde del Mediterraneo. Nell’antichità lo spirito di Olimpia obbligava a cessare ogni conflitto. Oggi il ”me ne frego” delle grandi potenze e il silenzio assenso dei governi sono un diktat palese a ogni capacità di dialogo. Del resto non abbiamo visto sforzi concreti di pace. Solo tanta ipocrisia e sangue. Nella nota che segue l’appello e come sottoscrivere l’appello.



APPELLO DELLA SOCIETÀ CIVILE

PER MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026

PER COSTRUIRE LA PACE E RICONOSCERE I DIRITTI E LA DIGNITÀ DEI POPOLI

Spett.li

Comune di Matera

C.A: Sindaco Antonio Nicoletti

Regione Basilicata

C.A: Presidente Giunta Regionale, Vito Bardi

Provincia di Matera

C.A: Presidente Francesco Mancini

Fondazione Matera Basilicata 2019

C.A: Presidente Francesco Somma

Union for the Mediterranean

C.A: Secretary General Nasser Kamel

Anna Lindh Foundation

C.A: HRH Princess Rym Ali

Il 2026 sarà l’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, un

appuntamento fondamentale, soprattutto in un momento storico così complesso.

Il dialogo autentico richiede verità, e parte dal riconoscimento della piena dignità dell’altro, non

esclude nessuno ma ha bisogno che le parti siano concordi nel voler trovare strade comuni di

convivenza e pace.

A Matera pensiamo che possano ricostruirsi nuovi ponti di dialogo dove gli Stati hanno fallito.

La cultura può e deve essere il luogo della pace, dello sviluppo e della crescita collettiva. La

questione palestinese è al centro di questo dialogo e richiede al mondo un’attenzione speciale

e urgente.

Per questo motivo, noi, organizzazioni della società civile materana e lucana, promotrici di

partecipazione culturale, dialogo e giustizia sociale, ci rivolgiamo con fermezza e responsabilità

a coloro che oggi guidano il percorso da Capitale che ci attende e chiediamo che, nel nome della

Cultura, la nostra Città e la nostra Regione accolgano e valorizzino quelle voci israeliane e

palestinesi che, attraverso l’arte e l’attivismo culturale, promuovono la giustizia, la speranza e il

rispetto tra i popoli, condannando apertamente le azioni brutali e le politiche genocidiarie e di

occupazione del governo. Offrire loro spazio e riconoscimento significa costruire ponti e rafforzare

un dialogo autentico, fondato sulla verità e sull’impegno comune per la dignità umana.

Chiediamo di deliberare che nel programma 2026 non vengano coinvolti Enti e Istituzioni

governative che abbiano legami con il governo israeliano o artisti che supportano le

politiche di genocidio e occupazione in corso.

Non si tratta di chiudere il dialogo, ma di evitare che la cultura diventi strumento di

legittimazione e normalizzazione dell’ingiustizia. Non può esserci dialogo se viene negato il

diritto stesso all’esistenza di un popolo.

Come cittadini e operatori che animano la scena culturale di Matera, già Città della Pace, prima

nel Mezzogiorno d’Italia a essere insorta contro il nazifascismo e che ha fatto della partecipazione

una bandiera, siamo per la difesa degli artisti e degli intellettuali che si espongono invece

con creazioni, opere e azioni individuali e/o collettive per superare divisioni e conflitti e

lavorano sulla poetica della pace e della riconciliazione tra i popoli.

Crediamo nel potere trasformativo della cultura. Ma oggi, mentre la comunità internazionale fatica

a riconoscere gli atti genocidari in corso nella Striscia di Gaza, noi non possiamo restare in

silenzio.

In coerenza con la missione della Anna Lindh Foundation e con i valori fondanti della Union

for the Mediterranean, che promuovono il ruolo attivo della società civile e la cooperazione tra i

popoli del Mediterraneo, auspichiamo che la nostra voce venga ascoltata, insieme a quella degli

artisti e degli intellettuali che lavorano per la riconciliazione e per un futuro di pace.

Il nostro appello è per il dialogo tra i popoli attraverso le arti e la cultura e rinnega ogni complicità

verso i conflitti, la morte, la guerra. Ed è un invito: che Matera 2026 possa diventare uno spazio

autentico di dialogo per la pace, i diritti umani, la libertà e la verità.

PER SOTTOSCRIVERE L’APPELLO, COMPILARE IL SEGUENTE MODULO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeletahGxkj8BkqY9nKzxqwFByy_26y2yq3NXXLxZ63_yJ4w/viewform

Matera, 15/09/2025

Le organizzazioni proponenti e aderenti

1. Amabili Confini – Matera

2. Casa Netural – Matera

3. L’Albero – Matera

4. Matera Letteratura – Matera

5. RiSvolta – Matera

6. AquaMater – Matera

7. ANPI provinciale di Matera

8. Architecture of Shame – Matera

9. Consorzio Concreto – Pisticci

10. Ecocnews.com – Matera

11. IAC Centro Arti Integrate- Matera

12. La luna al guinzaglio – Potenza

13. Let’s Swing! Matera

14. Mi fa Jazz – Matera

15. Netural Coop – Matera

16. Onyx Jazz Club – Matera

17. Salone dei Rifiutati – Potenza

18. Teatro dei Sassi – Matera

19. Teng a guerr ‘n cap – Matera

20. UISP Comitato Territoriale di Matera

21. Mediterraneo – Nova Siri Scalo

22. Compagnia teatrale Petra – Satriano di Lucania

23. Multietnica – Potenza

24. Ateneo Musica Basilicata – Potenza

25. Ass. Osmosis ETS / Scuola dei Sassi – Matera

26. Matera Film Festival – Matera

27. Comitato per la Pace – Matera