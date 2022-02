Si esibirà alla Cava del Sole di Matera, ore 21.00 di sabato 26 febbraio, Kurt Elling, star internazionale del jazz.

Artista fra i più amati al mondo, dominatore delle classifiche jazz e pluripremiato dalle riviste di settore e dalla critica con l’assegnazione di Grammy Award, sarà ospite della Stagione orchestrale 2021-2022.

Nell’occasione, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti.

Kurt Elling, voce jazz fra le più importanti al mondo, è stato più volte incoronato “Cantante maschile dell’anno”. Voce baritonale, quattro ottave di estensione vocale, emoziona il pubblico con un repertorio composto da titoli originali e interpretazioni in chiave moderna di standard, spesso arricchiti da una non comune improvvisazione. Non è un caso che il New York Times abbia scritto che «Elling è il vocalist maschile più clamoroso del nostro tempo: nessun cantante di jazz è stato così audace, dinamico e interessante come lui».

Diplomato al Gustavus Adolphus College di Saint Peter, interrompe gli studi tre anni dopo, a pochi esami dalla laurea. Esordisce nel ’95 come jazz vocalist per la Blue Note con l’album “Close Your Eyes”. Pubblica album realizzati in studio e dal vivo sempre con la stessa etichetta discografica che lascia per la Concord Recors. Collabora con numerose personalità del mondo jazzistico e vince per tre anni di seguito i sondaggi delle riviste Down Beat e JazzTimes come miglior voce maschile. Elling, autentica star del panorama contemporaneo del jazz vocale ha pubblicato di recente gli album “1619 Broadway”, “The Beautiful day” e “The Questions”.



«Cantante jazz fra i più importanti al mondo – dice Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – Kurt Elling raccoglie da anni il meritato successo con “sold out” e massimi riconoscimenti dalla critica, a cominciare dai Grammy Award riservati al miglior artista nella sua categoria: è un onore averlo nella nostra Stagione orchestrale, che prosegue nelle scelte maturate in questi anni combinando generi diversi, scelta premiata da un pubblico sempre crescente a conferma del grande desiderio di conoscere vari stili musicali in chiave sinfonica».

Il concerto di Kurt Elling è il decimo appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Cantine Varvaglione, Archinnova, Calia Italia, Divella Supermercati.

Posto unico: 25 euro. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.

Prossimo appuntamento: “CARNIVAL PARTY”, Lunedi 28 febbraio 2022