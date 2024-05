26° Bandiera Blu per il mare di Ginosa

Sventola ancora la bandiera blu a Ginosa, colore che contraddistingue non solo mare pulito ma anche spiagge con servizi sostenibili.

Ginosa è tra i 236 Comuni in tutta Italia, tra i 24 Comuni pugliesi e tra i 5 della provincia di Taranto a ottenere la Bandiera Blu, certificazione ambientale internazionale istituita nel 1987 dalla FEE (Foundation for Environmental Education). E’ la 26esima per il Comune di Ginosa.

L’ufficialità è arrivata oggi durante la conferenza svoltasi presso la Sala Convegni del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma, a cui ha partecipato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ginosa, Marco Ielli.

<<Questo è un riconoscimento mai scontato al lavoro per il rispetto dei criteri legati alla gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema – spiega l’Amministrazione – promuovere una gestione del territorio e delle spiagge quanto più sostenibile possibile: è l’obiettivo che condividiamo con la FEE, che ha posto l’accento su questo aspetto.

Ed è proprio sulla sostenibilità che stiamo puntando moltissimo.

Il cantiere di “Paesaggi Costieri’’, che già da qualche mese sta interessando l’area del lungomare, e presto gran parte della costa di Marina di Ginosa, ne è l’esempio concreto.

Dopo la riqualificazione del lungomare, non ci siamo fermati e abbiamo cantierizzato anche queste opere, per un totale di circa 1,5 milioni di euro.

Parliamo della realizzazione di 4,5 km di percorsi ciclopedonali, passerelle, accessi al mare e camminamenti che permetteranno di connettere, migliorare l’accessibilità e la fruibilità tra città, lungomare, spiaggia e le aree pinetate sino al Lago Salinella e Torre Mattoni.

Gli interventi vedono anche il restauro e la ricostruzione di tutto il sistema dunale attraverso la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone, che contribuiranno alla salvaguardia della costa, mitigando l’erosione costiera.

Inoltre, Marina di Ginosa è interessata da importanti cantieri, con investimenti mai visti prima, come il potenziamento del depuratore a cura di AQP per l’incremento degli standard depurativi sull’abitato e che influisce sulla qualità delle acque, oltre agli interventi sulla rete idrica.

Ci sono ancora aspetti su cui possiamo migliorare, e lo faremo, così come ci occuperemo degli adempimenti che la FEE chiede nell’ambito del programma Bandiera Blu, anche dopo il conseguimento.Il merito di questo riconoscimento va anche a cittadini e visitatori che amano il territorio e che attraverso piccoli ma importanti gesti, come la raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente, danno il proprio contributo>>.