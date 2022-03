Consacrare la Russia e l’Ucraina al Cuore di Maria. E’ l’invito del Santo Padre alla Chiesa tutta ad unirsi in preghiera collettiva il 25 marzo.

Anche la Diocesi di Matera-Irsina parteciperà alla giornata di preghiera per la Pace per la consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.

Personalmente, in comunione con Papa Francesco, fa sapere il Vescovo Mons. Pino Caiazzo, presiederò la preghiera nella Basilica Cattedrale di Matera, ai piedi dell’altare della Madonna della Bruna, con il Santo Rosario. Seguirà l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, composto Papa Francesco.

Come già comunicato in precedenza ai confratelli sacerdoti, chiedo a tutte le comunità di ritrovarsi nella propria chiesa parrocchiale o nei santuari e rettorie, e di unirsi alla stessa ora in comunione con il Santo Padre seguendo lo schema di preghiera che riceverete.

Ricordo che l’evento presieduto da Papa Francesco sarà trasmesso in mondovisione.

È auspicabile che tutti i gruppi, le associazioni, i cammini di fede partecipino a un momento così importante.