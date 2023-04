25 Aprile: l’Anpi in cinque centri del Materano

Matera, Aliano e Senise, San Mauro Forte e Scanzano jonico sono le cinque comunità della provincia di Matera dove l’Associazione nazionale partigiani d’Italia sarà presente, il 25 aprile, per le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione. A renderlo noto la neopresidente dell’Anpi provinciale Carmela La Padula, che invita alla partecipazioni cittadini e,soprattutto, i giovani. “L’antifascismo -afferma Lapadula- è un patrimonio prezioso da tutelare e valorizzare insieme alle energie di ogni singolo che fluiscono in uno unico scorrimento sociale capace di far incrociare generazioni, competenze, sensibilità e culture diverse. Adoperiamoci tutti insieme e con rinnovato slancio in questa lotta perché chi si schiera con e a difesa della Costituzione, figlia delle donne e degli uomini dalla Resistenza, qualunque cosa accada, non sarà mai solo e non si troverà mai dalla parte sbagliata”. Un invito a vigilare, a essere presenti e a respingere ogni tentativo di travisare la storia, esercitare ipocrite forzature di fatti, eventi, norme per un percorso di ”normalizzazione” che nascondono disegni liberticidi, svolte autoritarie, che l’Italia ha già visto in contesti e periodi diversi. E la cronaca delle ultime settimane, tra sparate, smentite e accomodamenti verbali, parlamentari, che dovrebbero fare consenso mediatico, ne sono una triste e pericolosa conferma.



IL COMUNICATO DELL’ANPI

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Comitato Provinciale di Matera

“Celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione, 25 aprile 2023, in provincia di Matera”

“In occasione del 78° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, il Comitato Provinciale di Matera dell’ANPI, costituitosi al termine del congresso straordinario svoltosi sabato scorso nella Città dei Sassi, ribadisce la fondamentale importanza del richiamo alle basi portanti, alle fondamenta, su cui poggia la nostra ritrovata democrazia, dopo il buio del ventennio nero. Ovvero la Resistenza, il sacrificio di tante donne e uomini di ogni fede politica e cultura, di tanti italiani che non hanno esitato a mettere in gioco la propria vita (e in tantissimi l’hanno persa) in nome della libertà. Per consegnare ai propri figli, nipoti, generazioni future, un mondo migliore, con una Carta costituzionale ed una Repubblica antifasciste. Ogni anno, il 25 aprile, è il momento per tutto il Paese di onorare quel sacrificio e rinnovare l’impegno a non renderlo vano. Perchè i pericoli di rigurgiti fascisti, tentazioni autoritarie e liberticide, di revisionismo storico, sono sempre in agguato e purtroppo pulsanti come la cronaca ci dimostra. Queste le manifestazioni previste nel materano:



MATERA : Alle 9,30 è prevista la deposizione di una corona di alloro al cippo di via Lucana a cui seguirà, alle 10,00, la celebrazione di una messa nella chiesa di Santa Chiara, mentre alle 11,00 in piazzetta Pascoli ci sarà il raduno delle autorità e delle associazioni combattentistiche e d’Arma che raggiungeranno Piazza Vittorio Veneto dove si svolgerà la cerimonia conclusive con interventi delle autorità e delle associazioni. Per l’ANPI interverrà la presidente Carmela La Padula.



ALIANO e SENISE : Alle 9,30 prima ad Aliano, unitamente ad Articolo 21 e Libera, omaggio alle tombe di Carlo Levi e Nicola Panevino, poi alle 11,00 a Senise la deposizione di fiori in via Fratelli Cervi.



SAN MAURO FORTE : Alle 18,00 assemblea cittadina nel salone consiliare (organizzata unitamente all’Amministrazione comunale) con la presenza di Michele Pretraroia dell’ANPI nazionale e la proiezione del video “Sotto il cielo europeo. Un fiore per Donato, Nicola e Antonio.”



SCANZANO JONICO : Alle 20,00 la manifestazione si svolgerà nei locali del Centro Sociale Anziani di via De Gasperi n.8 con Michele Petraroia dell’ANPI nazionale. “Costituzione, lavoro, diritti, democrazia, pace” saranno i temi al centro del dibattito che vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti anche dagli altri centri del Metapontino. La Festa di Liberazione, infatti, racchiude in sè importanti problematiche nazionali ma anche regionali, territoriali e locali.



L’invito che l’ANPI rivolge a tutti i cittadini e ai giovani è di partecipare numerosi a queste celebrazioni per tenere accesa ed alta la fiaccola dell’antifascismo. “Mai come in queste ore buie – si legge nella conclusione del documento finale del Congresso straordinario Anpi di Matera – servirebbe la capacità di saper andare controcorrente di Pier Paolo Pasolini, la profondità degli scritti di Rocco Scotellaro (di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita) e la bellezza di gesti d’amore come la scelta di Carlo Levi verso questo lembo di Mezzogiorno. L’antifascismo è un patrimonio prezioso da tutelare e valorizzare insieme alle energie di ogni singolo che fluiscono in uno unico scorrimento sociale capace di far incrociare generazioni, competenze, sensibilità e culture diverse. Adoperiamoci tutti insieme e con rinnovato slancio in questa lotta perché chi si schiera con e a difesa della Costituzione, figlia delle donne e degli uomini dalla Resistenza, qualunque cosa accada, non sarà mai solo e non si troverà mai dalla parte sbagliata”.

Matera, 21 aprile 2023 La Presidente provinciale Anpi Matera

Carmela La Padula