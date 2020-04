Balconi con fiori, magari bianchi, rossi e verdi nel giorno della Liberazione?L’idea -provocazione è buona. Pollice verde? No, quella di Francesco Saverio Acito, ex sindaco di Matera, e residente in centro è amore per la città, il decoro urbano e per lanciare un messaggio preciso a tutti affinchè ricorrenze come quella del 25 aprile, diventino occasione per liberarci…con bellezza e qualità della cappa da emergenza da coronavirus.

E allora la provocazione di Acito ci sta tutta. “Perché – dice -non invitare le materane ed i materani ad aspettare la …liberazione abbellendo TUTTI i balconi con una esplosione di fiori ?”. E aggiunge un altro aspetto che guarda anche allo stato di difficoltà di una categoria come fiorai e vivaisti. “Pare -aggiunge- che i vivai stiano piangendo la perdita di una stagione. I prezzi potranno essere migliori degli altri anni e poi, vuoi mettere il piacere di riprendere ad uscire circondati da fiori e profumi I vivaisti si facciano avanti e provochino con offerte irrinunciabili quanti vorrebbero abbellire i propri balconi e si rendano disponibili a regalare l’invenduto”. Giriamo la proposta a produttori e venditori. Ma ce dell’altro “Insomma,nonostante il corona virus, facciamo aggiunge- di Matera una città in fiore Io comunque ho già provveduto(come riporta la foto) Un caro saluto ed auguri per una Santa Pasqua … in fiore”. Messaggio ricevuto e diffondiamo volentieri, con un invito all’emulazione e a superarsi in bellezza e qualità. Servono messaggi positivi. Come quello lanciato oltre 30 anni fa…con la prima giunta ex novo guidata da Francesco Saverio Acito, con il concorso ”fior di balconi” e sul progetto da pollice verde nella città del tufo portato avanti dall’assessore alle attività produttive Luciano Merletto. La città rispose eccome e si passò anche ad altro nei quartieri. Fu una iniezione di fiducia in una città che nel 1993 conseguì il primo riconoscimento internazionale, con l’inserimento dei rioni Sassi e del parco rupestre tra i Beni tutelati dall’Unesco. Era la Prima Repubblica. Ora serve un’altro impegno, un’altra lotta per la liberazione dalla crisi da covid 19. Difficile dopo il silenzio di Matera 2019, seguito alla quarantena del virus a corona. Vanno piantate nuove idee. Cominciamo dai fiori.