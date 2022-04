All’ingresso del Cinema Comunale ” Guerrieri” il garrire delle bandiere di Cgil, Anpi, Ucraina e della Pace sono un tutt’uno con gli sguardi attenti di giovani, docenti e degli organizzatori per una eredità, che non va dimenticata. Anzi alimentata con progetti, iniziative e un percorso didattico che stenta a prendere piede nelle scuole, con programmi spesso obsoleti che consentono nella gran parte dei casi di fermarsi alla storia della prima guerra mondiale. Vecchio problema che nessun Governo, per inerzia o opportunità, ha voluto risolvere. Serve un fil rouge che leghi le tante ricorrenze di libertà, memoria, legalità del BelPaese. Il 77° anniversario della lotta di Liberazione, è anche questo. Per cui ricordare, informarsi, riflettere e lavorare per la pace a scuola, e nella società, è fondamentale per l’attualità dei valori della Resistenza a difesa della libertà e la democrazia.



E’ stato il filo conduttore della giornata di sensibilizzazione e confronto sul tema ” L’Italia ripudia la guerra” che Cgil, Anpi, Acli e Libera hanno organizzato a Matera con gli studenti delle scuole medie superiori, alla vigilia della ricorrenza della ”Liberazione” dal nazifascismo il 25 aprile del 1943. Letture, filmati, interventi dei ragazzi e dei rappresentanti delle realtà organizzative hanno caratterizzato l’evento, anche alla luce del conflitto in corso in Ucraina, invasa dalla Russia.



E poi ci sono le situazioni di intolleranza, le provocazione consumate, palesi o subdole del nostro Paese. Come non dimenticare l’assalto squadrista ,a Roma, alla sede nazionale della Cgil, i monumenti imbrattati alle vittime della lotta partigiana o le provocazioni di intitolazioni di strade a esponenti dell’autoritarismo nazionale o internazionale, i proclami e le politiche di discriminazione e intolleranza verso minoranze e migranti. C’è tanto da fare e da rammaricarsi per quanto non è stato fatto in passato per sensibilizzare le giovani generazioni sulla difesa della Costituzione, nata dalla Resistenza. Occorre insistere. Non sono mancate disponibilità e impegno per continuare il confronto a scuola, per approfondimenti su una pagina importante della storia del Paese e sulla nascita della ”Costituzione”, con i suoi principi fondanti da difendere o applicare.E lunedì il programma della cerimonia del 25 aprile dal Cippo della ex Caserma della Milizia fascista a piazza Vittorio Veneto. Ragazzi, non mancate