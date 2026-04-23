25 aprile antifascista a Casa Cervi una Festa con Cisco e tanto impegno per la libertà

Ogni anno per la ricorrenza della Liberazione Casa Cervi a Gattatico di Reggio Emilia è luogo di incontro, di festa, riflessione, sulle radici dell’Italia repubblicana, nata dalla Resistenza, che offre tanti spunti e motivi per ricacciare quanti sconfitti sul campo e dalla storia, pretendono di riscriverla dalla parte degli sconfitti e di una riappacificazione che sa tanto di ipocrisia, visto il rispuntare di movimenti sovranisti, nazifascisti, suprematisti, jihadisti che dal web sono impegnati nel fare proselitismo tra le nuove generazioni https://giornalemio.it/cronaca/estremismo-di-destra-ritorna-terza-posizione-on-line-polizia-attiva-anche-a-matera/. E quest’anno il 25 aprile a Casa Cervi riserva un programma di eventi e di contributi davvero interessanti con i concerti di Cisco ( Stefano Bellotti) ex voce dei Modena city ramblers, dei Tre Allegri ragazzi morti e dei Punkreas, gli interventi di Gad Lerner, di Vasco Errani presidente dell’Istituto Cervi, dell’Anpi di Bologna Anna Cocchi, di rappresentanti di associazioni, studenti, letture e proiezioni di film sui protagonisti della Resistenza.E poi il Museo di Casa Cervi, del quale ci ha parlato a Matera il giovane Adelmo durante la visita a Matera di cinque anni fa

https://giornalemio.it/politica/il-giovine-adelmo-cervi-ai-giovani-difendete-costituzione-e-resistenza/ ricordando la nota canzone ” Sette Fratelli ” cantata da Cisco e dai Modena city ramblers https://www.youtube.com/watch?v=d5zQ_ZRZRm0

Appuntamento a luglio, il 25, con la spaghettata antifascista, nella tradizione di Casa Cervi per ricordare i sacrifici della Liberazione.

dal sito web www.istitutocervi.it

La Festa si terrà anche in caso di maltempo

Museo Cervi visitabile dalle 10 alle 20

PROGRAMMA DELLA FESTA

Dalle ore 14.15

Kiranjit Kaur | Consigliera Comunale di Novellara (RE)

Proiezione scene del video

Gassman racconta i Fratelli Cervi (1963)

Dal programma Il gioco degli eroi: intervista di Vittorio Gassman ad Alcide Cervi

Voci dei giovani

Interventi della Consulta provinciale degli studenti di Reggio Emilia

Saluti istituzionali

Marco Massari | Sindaco di Reggio Emilia

Michele De Pascale | Presidente Regione Emilia-Romagna

Ore 15.00 circa

Concerto – CISCO



Saluti

Giorgio Zanni | Presidente Provincia di Reggio Emilia

Dante Corti “Notte” | Partigiano

Interventi

Gad Lerner | Giornalista e scrittore

Walter Massa | Presidente ARCI Nazionale

Gulala Salih | Attivista curda

La poesia della Pace

Lettura a cura della regista e attrice teatrale Marta Cuscunà

Ore 17.00 circa

Concerto – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

Saluti

Alessandro Spanò | Sindaco di Campegine (RE)

Daniele Finucci | Sindaco di Gattatico (RE)

Anna Cocchi | Presidente ANPI Bologna

Proiezione video

Insieme Partigiani. Voci e Volti delle Testimonianze Partigiane

Enza Rando | Commissione Antimafia

Saluto conclusivo

Vasco Errani | Presidente Istituto Alcide Cervi

Ore 18.30 circa

Concerto – PUNKREAS

Fino alle 20.00

DJ SET RESISTENTE con Mark Bee