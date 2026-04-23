25 aprile antifascista a Casa Cervi una Festa con Cisco e tanto impegno per la libertà

Ogni anno per la ricorrenza della Liberazione Casa Cervi a Gattatico di Reggio Emilia è luogo di incontro, di festa, riflessione, sulle radici dell’Italia repubblicana, nata dalla Resistenza, che offre tanti spunti e motivi per ricacciare quanti sconfitti sul campo e dalla storia, pretendono di riscriverla dalla parte degli sconfitti e di una riappacificazione che sa tanto di ipocrisia, visto il rispuntare di movimenti sovranisti, nazifascisti, suprematisti, jihadisti che dal web sono impegnati nel fare proselitismo tra le nuove generazioni https://giornalemio.it/cronaca/estremismo-di-destra-ritorna-terza-posizione-on-line-polizia-attiva-anche-a-matera/. E quest’anno il 25 aprile a Casa Cervi riserva un programma di eventi e di contributi davvero interessanti con i concerti di Cisco ( Stefano Bellotti) ex voce dei Modena city ramblers, dei Tre Allegri ragazzi morti e dei Punkreas, gli interventi di Gad Lerner, di Vasco Errani presidente dell’Istituto Cervi, dell’Anpi di Bologna Anna Cocchi, di rappresentanti di associazioni, studenti, letture e proiezioni di film sui protagonisti della Resistenza.E poi il Museo di Casa Cervi, del quale ci ha parlato a Matera il giovane Adelmo durante la visita a Matera di cinque anni fa
https://giornalemio.it/politica/il-giovine-adelmo-cervi-ai-giovani-difendete-costituzione-e-resistenza/ ricordando la nota canzone ” Sette Fratelli ” cantata da Cisco e dai Modena city ramblers https://www.youtube.com/watch?v=d5zQ_ZRZRm0
Appuntamento a luglio, il 25, con la spaghettata antifascista, nella tradizione di Casa Cervi per ricordare i sacrifici della Liberazione.
dal sito web www.istitutocervi.it
La Festa si terrà anche in caso di maltempo
Museo Cervi visitabile dalle 10 alle 20
PROGRAMMA DELLA FESTA
Dalle ore 14.15
Kiranjit Kaur | Consigliera Comunale di Novellara (RE)
Proiezione scene del video
Gassman racconta i Fratelli Cervi (1963)
Dal programma Il gioco degli eroi: intervista di Vittorio Gassman ad Alcide Cervi
Voci dei giovani
Interventi della Consulta provinciale degli studenti di Reggio Emilia
Saluti istituzionali
Marco Massari | Sindaco di Reggio Emilia
Michele De Pascale | Presidente Regione Emilia-Romagna
Ore 15.00 circa
Concerto – CISCO
Saluti
Giorgio Zanni | Presidente Provincia di Reggio Emilia
Dante Corti “Notte” | Partigiano
Interventi
Gad Lerner | Giornalista e scrittore
Walter Massa | Presidente ARCI Nazionale
Gulala Salih | Attivista curda
La poesia della Pace
Lettura a cura della regista e attrice teatrale Marta Cuscunà
Ore 17.00 circa
Concerto – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
Saluti
Alessandro Spanò | Sindaco di Campegine (RE)
Daniele Finucci | Sindaco di Gattatico (RE)
Anna Cocchi | Presidente ANPI Bologna
Proiezione video
Insieme Partigiani. Voci e Volti delle Testimonianze Partigiane
Enza Rando | Commissione Antimafia
Saluto conclusivo
Vasco Errani | Presidente Istituto Alcide Cervi
Ore 18.30 circa
Concerto – PUNKREAS
Fino alle 20.00
DJ SET RESISTENTE con Mark Bee
25 aprile antifascista a Casa Cervi una Festa con Cisco e tanto impegno per la libertà
Ogni anno per la ricorrenza della Liberazione Casa Cervi a Gattatico di Reggio Emilia è luogo di incontro, di festa, riflessione, sulle radici dell’Italia repubblicana, nata dalla Resistenza, che offre tanti spunti e motivi per ricacciare quanti sconfitti sul campo e dalla storia, pretendono di riscriverla dalla parte degli sconfitti e di una riappacificazione che sa tanto di ipocrisia, visto il rispuntare di movimenti sovranisti, nazifascisti, suprematisti, jihadisti che dal web sono impegnati nel fare proselitismo tra le nuove generazioni https://giornalemio.it/cronaca/estremismo-di-destra-ritorna-terza-posizione-on-line-polizia-attiva-anche-a-matera/. E quest’anno il 25 aprile a Casa Cervi riserva un programma di eventi e di contributi davvero interessanti con i concerti di Cisco ( Stefano Bellotti) ex voce dei Modena city ramblers, dei Tre Allegri ragazzi morti e dei Punkreas, gli interventi di Gad Lerner, di Vasco Errani presidente dell’Istituto Cervi, dell’Anpi di Bologna Anna Cocchi, di rappresentanti di associazioni, studenti, letture e proiezioni di film sui protagonisti della Resistenza.E poi il Museo di Casa Cervi, del quale ci ha parlato a Matera il giovane Adelmo durante la visita a Matera di cinque anni fa