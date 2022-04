Sono e restano i giovani l’investimento per la democrazia, la libertà, la pace nel nostro Paese, che ha nella ”Costituzione” repubblicana la memoria di quanti quel 25 aprile del 1943 sacrificarono vita, affetti per darci un presente e un futuro che va difeso. E’ per questo che la Camera del Lavoro e l’Associazione nazionale partigiani di Matera, sabato 23 aprile, incontreranno gli studenti delle medie superiori, i cittadini, per leggere, ricordare, confrontarsi, interrogarsi sui rischi che la stessa libertà di pensiero, di espressione possa essere soffocata in maniera subdola o palese quanto meno ce lo aspettiamo. Vicende del reale e del virtuale, meccanismi di consenso condiviso su poche parole d’ordine di taglio populistico nascono disegni precisi, che hanno presa facile su quanti conoscono poco o ignorano la storia dei padri, di un territorio, favorendo discriminazioni, soprusi. E’ la fiamma della libertà da alimentare e difendere sempre, fuori dalla retorica autocelebrativa, a scuola, nella società lungo quel filo rosso che lega battaglie e ricorrenze che parlano di legalità, ricordo, liberazione, unità nazionale, diritti, pari opportunità. Militanza sempre, cantando o ascoltando ” Bella ciao” un canto universale, tradotto in tante lingue, nel cuore e negli occhi di quanti lottano per la libertà, sempre.



Comunicato Stampa

L’ANPI e la Cgil, per il giorno 23 aprile 2022, presso il Cinema Guerrieri di Matera organizza una MANIFESTAZIONE di approfondimento storico e valoriale del 25 aprile – Festa della Liberazione, rivolta agli studenti frequentanti le Scuole Secondarie Superiori di Matera e a tutta la cittadinanza.

Tanto perché, il 25 è festa di popolo, di tutto il popolo italiano. È festa di unità nazionale perché la guerra di liberazione fu battaglia di popolo e la resistenza simboleggia il più grande esercito di volontari che la storia d’Italia abbia mai avuto, di uomini e di donne (e quanto fu prezioso il contributo delle donne), di giovani e di anziani, di diverse appartenenze politiche e culturali, di diverso ceto sociale, che vide sullo stesso fronte Cattolici e Comunisti, anarchici e liberali, socialisti e monarchici, preti e miscredenti, in nome dei principi di libertà, uguaglianza e democrazia, ovvero in nome dell’antifascismo. Fu la battaglia che idealmente unì il nord e il sud del paese.



Un pensiero particolare va rivolto a tutti quegli uomini e a quelle donne, a quei ragazzi che sacrificarono se stessi, il loro domani, che lasciarono la loro terra natia, che dal meridione partirono per andare a combattere al nord, in molti casi a morire al nord per garantire alle future generazioni un domani migliore.

Battaglia di tutti. Liberazione di tutti. Una battaglia vinta dunque, per chi c’era, per chi non c’era e per chi era contro, che ha prodotto la Costituzione antifascista, una casa comune a tutte le diverse anime dell’Italia, che ha posto il paese entro l’orizzonte europeo.



Per tutti i democratici e gli antifascisti italiani , il 25 aprile di quest’anno deve essere all’insegna della pace, dell’art. 11 della Costituzione che comincia dicendo “L’Italia ripudia la guerra…” affinchè, guardando al passato, le conquiste e le speranze per un mondo di pace, non si perdano nel mare dell’odio, della violenza, della guerra.

All’iniziativa parteciperanno gli studenti frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondarie Superiori di Matera e interverranno il Sindaco del Comune di Matera, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, i rappresentanti nazionali, regionali e provinciali della CGIL, dell’ANPI, di Libera e Acli.

Carmela La Padula Eustachio Nicoletti

ANPI di Matera

Cgil Matera