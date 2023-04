25 Aprile a Matera…con stonatura (video degli interventi)

In una bella giornata di sole, con il centro affollatissimo di turisti, la Città di Matera ha celebrato in mattinata il 78° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Dopo la deposizione della corona d’alloro al “Cippo” di via Lucana che ricorda i martiri del XI settembre 1943 è stata celebrata, nella chiesa di Santa Chiara, una messa officiata da Monsignor Pino Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico. Al termine, in piazzetta Pascoli vi è stato il raduno di autorità e associazioni combattentistiche e d’Arma, con partenza di un corteo verso piazza Vittorio Veneto, capeggiato dalla banda dell’associazione musicale e culturale “Nunziantonio Clementelli” della città di Miglionico, che suonava marcette di varia natura. Ma in tanti hanno notato una grande stonatura in questa cerimonia. E non certamente per mancanza di bravura degli ottimi musicisti (che a richiesta hanno risposto: noi suoniamo tutto, basta che ce lo dicano), bensì per la plateale inspiegabile assenza dalla scaletta musicale loro commissionata, di qualsiasi brano strettamente correlato proprio a quella “Resistenza” che in questa data si festeggia l’esito liberatorio. A cominciare da “Bella ciao”, oramai cantata in tutto il mondo, ma mai entrata a far parte del cerimoniale del 25 Aprile. Nemmeno qui a Matera. Una assurdità che è possibile non certo per mera dimenticanza, ma per una evidentemente quanto insopportabile sciente opera censoria che stride ed offende le vittime di quella lotta e il sentimento popolare di chi partecipa a questa manifestazione. Abbiamo posto la domanda di questa omissione durante il corteo a qualche autorità cittadina, ma tutti cascavano dal pero. Nessuno sapeva nulla del perchè di questo espungere i brani popolari che tutti i cittadini riconoscono come bandiera di quella eroica stagione dalla scaletta della banda musicale. Ci auguriamo che qualcuno, tra Comune e Prefettura sul cui asse sembra si svolga l’organizzazione della manifestazione, dia una spiegazione a questa omissione e che in futuro si eviti di perpetrarla per connettere in modo maggiormente empatico istituzioni e popolo, come solo brani emblematici come Bella ciao (ma ve ne sono tanti di canti della Resistenza) possono fare. Ed evitare che a colmare questo vuoto, per farla risuonare legittimamente in quella piazza, debbano provvedere singoli cittadini -a cappella- con in testa la neo presidente dell’ANPI provinciale di Matera ed altri antifascisti presenti. Sarebbe grave che anche qui qualcuno ritenesse assurdamente “divisiva” anche Bella ciao! Tornando alla manifestazione, all’arrivo del corteo in Piazza Vittorio Veneto, si sono susseguiti gli onori alla massima autorità, l’alzabandiera, gli onori ai Caduti, la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti e quindi gli interventi. Il primo è stato quello della rappresentante della Consulta degli studenti della provincia di Matera, Martina Montemurro a cui è seguito quello del professor Franco Lisanti, in rappresentanza delle associazioni combattentistiche presenti (ambedue in questo video):

Quindi l’intervento, applauditissimo in quanto per nulla formale, di Carmela Lapadula, presidente del Comitato provinciale dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia:

La manifestazione si è poi conclusa con l’intervento del presidente della Provincia, Piero Marrese:

….e del sindaco di Matera, Domenico Bennardi: