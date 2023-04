25 aprile a Campo 65. Una festa…

…per quell’incontro intergenerazionale che lascia ben sperare per il futuro, in quel percorso di continuità e consolidamento della memoria che passa per i tanti volti passati per quel campo di prigionia della Murgia, tra Altamura e Gravina, e che hanno lasciato agli eredi sparsi per il mondo l’eredità a battersi per la pace e la libertà. Ma dovranno farlo anche i candidati sindaci di Altamura. Quel luogo ha bisogno di lavori per mandare avanti un progetto lungimirante

Che bello festeggiare il 25 Aprile assieme alla numerosa comunità di patrimonio del Campo 65 !!!

Un grazie a TUTTI i partecipanti numerosi ed attenti. I vostri sguardi ci danno la forza per continuare assieme in questo meraviglioso viaggio nello spazio e nel tempo.

Un sentito ringraziamento ai candidati altamurani alla carica di sindaco che hanno partecipato, con grande compostezza, interesse ed attenzione, dedicandoci, quasi per intero, una mattinata festiva in piena campagna elettorale.

Unico assente, per impegni lavorativi, Carlo Vulpio che certamente incontreremo nell’immediato futuro.

Infine un grazie, in ordine alfabetico, alle guide di oggi: Domenico Bolognese, Giuliano De Felice, Pasquale Gentile, Vito Giordano, Nicola Oliva e Gennaro Zubbo.

Ogni visita al Campo 65 è un momento di crescita ed arricchimento per tutti (anche per noi) ed un ulteriore passo avanti verso la salvezza di questo luogo e delle sue memorie.

Buona Festa di Liberazione a tutti !!!